"С Узбекистаном связывает многое": Астрахан о молодости, премьере и любви к Ташкенту

Российский режиссер театра и кино Дмитрий Астрахан рассказал, как проходит подготовка к премьере спектакля "Леди на день" в Ташкенте и о том, какое впечатление произвел Узбекистан.

ТАШКЕНТ, 5 фев — Sputnik. В эти дни в Ташкенте готовится премьера спектакля российского режиссера театра и кино Дмитрия Астрахана. Постановка "Леди на день" состоится на сцене Государственного молодежного театра Узбекистана в Ташкенте.

В интервью корреспонденту Sputnik Узбекистан режиссер признался, что много раз был в Ташкенте и любит этот город, а тут его еще и пригласили поставить спектакль. Это интересное предложение Астрахан принял, не раздумывая.

"У меня сейчас появилось время, поэтому я приехал. С Узбекистаном меня связывает многое: здесь были мои первые гастроли, когда я еще работал в Свердловском театре юного зрителя. Я был сам молодой режиссер, это был 1982 год, мы приехали в Узбекистан, и это были очень приятные гастроли. Атмосфера тогда была очень доброжелательная...", — поделился воспоминаниями режиссер в беседе со Sputnik Узбекистан.

Узбекистан ему также напоминает о спектаклях в Ташкентском русском театре драмы, которым руководил его товарищ Вячеслав Гвоздков.

"Мы сюда приезжали, у нас был семинар, лаборатории... Мы приехали смотреть его театр, и тогда вот "Полет над гнездом кукушки" (поставлен в 1984 году. — Прим. ред.) как-то я смотрел... артистов, театр... это было очень интересно!", — продолжил режиссер.

Астрахан также вспомнил о фестивале "ТЭФИ-Содружество", который прошел в 2018 году. Это был еще один повод навестить любимый Ташкент.

"Слушайте, это очень приятный город и люди приятные, поэтому у меня как-то всегда было с Ташкентом... какое-то... у меня был такой приятель-поэт Яша Грушевский... он тоже из Ташкента. В общем, у меня оттуда много друзей, с которыми я в Москве общаюсь, и это всегда такие приятные люди, что как-то этот город для меня всегда был симпатичным", — рассказал Астрахан.

Режиссер также поделился подробностями о предстоящей премьере пьесы "Леди на день". Напомним, она состоится на сцене Государственного молодежного театра Узбекистана в столице.

Sputnik / Рамиз Бахтияров Российский режиссер театра и кино Дмитрий Астрахан во время репетиции в Ташкенте

Астрахан признался, что не знает, с чем связан такой повышенный интерес к этому произведению.

"Это вам надо не меня спросить, ведь, заметьте, я ее ставил много раз, и она много лет во всех театрах идет. <...> Эта пьеса мне дорога. Она какая-то такая светлая, пронзительная... она о бескорыстии, добре, о том, что в каждом из нас есть, и то, чего мы все хотим, но не всегда получается", — отметил он.

По его словам, зачастую "меркантильная" жизнь не позволяет людям быть абсолютно добрыми, бескорыстными и открытыми в полной мере.

А в пьесе можно и помечтать, считает режиссер. Именно поэтому эта постановка так интересна зрителю.

Российский режиссер театра и кино Дмитрий Астрахан во время репетиции в Ташкенте Sputnik / Рамиз Бахтияров

Российский режиссер театра и кино Дмитрий Астрахан во время репетиции в Ташкенте Sputnik / Рамиз Бахтияров

Российский режиссер театра и кино Дмитрий Астрахан во время репетиции в Ташкенте Sputnik / Рамиз Бахтияров

Российский режиссер театра и кино Дмитрий Астрахан во время репетиции в Ташкенте Sputnik / Рамиз Бахтияров 1 / 4 Sputnik / Рамиз Бахтияров Российский режиссер театра и кино Дмитрий Астрахан во время репетиции в Ташкенте

"Все хотят этих чувств, все хотят в это верить. Когда пьеса затрагивает какие-то общечеловеческие ценности, то она всегда будет находить отклик в сердцах зрителей", — подчеркнул Астрахан.

Он также поделился датой премьеры постановки — апрель 2021 года. Она будет идти примерно 2,5 месяца.

Sputnik / Рамиз Бахтияров Российский режиссер театра и кино Дмитрий Астрахан во время репетиции в Ташкенте

"Мы сейчас репетируем, потом ребята будут без меня доучивать то, что мы сделали, будут делаться декорации. Потом я приеду, и будем выпускать спектакль. Труппа очень натренированная, все в очень хорошей форме: мы уже тут неделю репетируем, а они по сути "эскизом", можно сказать, сыграли спектакль", — поделился режиссер.

По его мнению, в Узбекистане на высшем уровне находится не только театральное искусство, но и кинематограф.

Астрахан вспомнил, как был в жюри на одном из местных фестивалей, и отметил большое количество интересных работ, которые были представлены в номинациях.

Все они, по словам режиссера, пронизаны национальным колоритом и заслуживают особого внимания.