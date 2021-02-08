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Узбекская актриса Шахзода Матчанова беременна - первые снимки

Узбекская актриса Шахзода Матчанова беременна - первые снимки

Instagram/shahzodamatchanova
Культура
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В комментариях к фото поклонники спешат поздравить девушку и пишут добрые пожелания. Смотрите первые снимки!

ТАШКЕНТ, 8 фев - Sputnik. Известная узбекская актриса Шахзода Матчанова объявила в Instagram о своей беременности.

Она опубликовала новые снимки, на которых хороши виден округлившийся живот.

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Публикация от Shahzoda Matchanova (@shahzodamatchanova)

В комментариях к фото поклонники спешат поздравить девушку и пишут добрые пожелания.

Напомним, что сейчас актрисе 33 года. Шахзода вышла замуж в 2016 году за молодого человека по имени Омар. Но о нем практически ничего не известно.

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Однако ранее сама актриса писала на своей страничке в Instagram, что у них с мужем схожие характеры, а брак создавался только по любви.

Теги:
Instagram, Instagram, Instagram, знаменитости, шоу-бизнес, Шахзода Матчанова, семья, семья, дети, беременность, узбекистанка, Узбекистан, Узбекистан



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