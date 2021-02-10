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Режиссер фильма Дорогие товарищи! Андрей Кончаловский с супругой, актрисой Юлией Высоцкой

Российский фильм "Дорогие товарищи!" вошел в шорт-лист "Оскара"

© Sputnik / Екатерина Чеснокова
Культура
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/culture/20210210/15971503/Rossiyskiy-film-Dorogie-tovarischi-voshel-v-short-list-Oskara.html

Всего заявки на участие в категории "Иностранный художественный фильм" подавали 93 страны, включая Узбекистан.

ТАШКЕНТ, 10 фев — Sputnik. Российская картина "Дорогие товарищи!" (Dear Comrades!), посвященная событиям в Новочеркасске 1962 года, вошла в шорт-лист претендентов на премию "Оскар" в категории "Иностранный художественный фильм". Об этом сообщается на сайте американской киноакадемии.

Всего заявки на участие в этой категории подавали 93 страны, включая Узбекистан ("Две тысячи песен Фариды"). Для шорт-листа были выбраны 15, в том числе работа Андрея Кончаловского. К слову, для него это уже третья картина, выдвинутая на "Оскар" в данной номинации.

П/к съемочной группы фильма Андрея Кончаловского Рай
© Sputnik / Владимир Трефилов
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Ранее "Дорогие товарищи!" победили на фестивале российских фильмов "Спутник над Польшей", стали главным фильмом года по версии журнала "КиноРепортер".

Кроме того, картина удостоена специального приза жюри Венецианского фестиваля. Андрей Кончаловский получил награду кинопремии "Золотой орел" за лучшую режиссерскую работу на этой картине.

Церемония вручения "Оскара" состоится 25 апреля 2021 года в лос-анджелесском театре Dolby.

Теги:
Культура, Оскар, фильм, Андрей Кончаловский



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