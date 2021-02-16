В Узбекистане объявлен старт конкурса кинопроектов молодых специалистов

В испытании могут принять участие кандидаты до 35 лет. Сюжет подготовленного сценария должен повествовать о жизни, мечтах, стремлении и деятельности молодежи.

ТАШКЕНТ, 16 фев — Sputnik. НА "Узбеккино" опубликовало список приоритетных тем для создания кинопроектов в 2021 году на основе государственного гранта художественных, документальных, мультипликационных, короткометражных и юмористических киножурналов, а также социальных роликов и телесериалов. Об этом сообщила пресс-служба национального киноагентства.

В соответствии с Годом поддержки молодежи и укрепления здоровья населения в республике, агентство уделит особое внимание молодым кинематографистам.

Таким образом, в конкурсе могут принять участие кандидаты до 35 лет. Им необходимо подготовить свой сценарий для художественного, документального, короткометражного или мультипликационного фильмов. Сюжет произведения должен повествовать о жизни, мечтах, стремлении и деятельности молодежи.

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Отмечается, что в ходе отборочных испытаний будут проведены питчинги, благодаря которым комиссия выберет достойные проекты и предоставит их художественному совету.

Исходя из количества заявлений, дни питчингов презентаций кинопроектов будут объявлены поэтапно, уточнил в НА "Узбеккино".