Умер актер Андрей Мягков

Мягков особенно известен по ролям в культовых фильмах "Ирония судьбы, или С легким паром!" и "Служебный роман".

ТАШКЕНТ, 18 фев — Sputnik. Советский и российский актер театра и кино Андрей Мягков скончался на 83-м году жизни, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Московского Художественного театра имени А. П. Чехова.

Причина смерти пока не называется. Дата и время прощания будут объявлены позднее.

© Sputnik / Владимир Вяткин Народный артист РСФСР Андрей Мягков.

Андрей Васильевич Мягков родился 8 июля 1938 года в Ленинграде (ныне — Санкт-Петербург). Окончил Школу-студию МХАТ. С 1977-го служил в МХТ имени А. П. Чехова.

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Огромную популярность Мягкову принесла роль врача Евгения Лукашина в фильме Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром!".

© Sputnik / В. Алисов На съемках фильма "Ирония судьбы" (режиссер Эльдар Рязанов). В роли Надежды Шевелевой — польская актриса Барбара Брыльска, в роли врача Евгения Лукашина — Андрей Мягков.

Также Андрей Васильевич сыграл Новосельцева в "Служебном романе", Карандышева в "Жестоком романсе", Алешу в "Братьях Карамазовых" и др.

© Sputnik / РИА Новости Алиса Фрейндлих (слева) в роли Людмилы Прокофьевны и Андрей Мягков (справа) в роли Новосельцева на съемках фильма "Служебный роман" режиссера Эльдара Рязанова.

Мягков был обладателем множества премий и наград.