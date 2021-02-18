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Артист театра и кино Андрей Мягков.

Умер актер Андрей Мягков

© Sputnik / Владимир Вяткин
Культура
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Мягков особенно известен по ролям в культовых фильмах "Ирония судьбы, или С легким паром!" и "Служебный роман".

ТАШКЕНТ, 18 фев — Sputnik. Советский и российский актер театра и кино Андрей Мягков скончался на 83-м году жизни, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Московского Художественного театра имени А. П. Чехова.

Причина смерти пока не называется. Дата и время прощания будут объявлены позднее.

Народный артист РСФСР Андрей Мягков
© Sputnik / Владимир Вяткин
Народный артист РСФСР Андрей Мягков.

Андрей Васильевич Мягков родился 8 июля 1938 года в Ленинграде (ныне — Санкт-Петербург). Окончил Школу-студию МХАТ. С 1977-го служил в МХТ имени А. П. Чехова. 

Уходят легенды СССР: Новосельцев, Лукашин и другие яркие роли Андрея Мягкова

Огромную популярность Мягкову принесла роль врача Евгения Лукашина в фильме Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром!". 

На съемках фильма Ирония судьбы (режиссер Эльдар Рязанов). В роли Надежды Шевелевой — польская актриса Барбара Брыльска, в роли врача Евгения Лукашина — Андрей Мягков.
© Sputnik / В. Алисов
На съемках фильма "Ирония судьбы" (режиссер Эльдар Рязанов). В роли Надежды Шевелевой — польская актриса Барбара Брыльска, в роли врача Евгения Лукашина — Андрей Мягков.

Также Андрей Васильевич сыграл Новосельцева в "Служебном романе", Карандышева в "Жестоком романсе", Алешу в "Братьях Карамазовых" и др. 

Алиса Фрейндлих (слева) в роли Людмилы Прокофьевны и Андрей Мягков (справа) в роли Новосельцева на съемках фильма Служебный роман режиссера Эльдара Рязанова.
© Sputnik / РИА Новости
Алиса Фрейндлих (слева) в роли Людмилы Прокофьевны и Андрей Мягков (справа) в роли Новосельцева на съемках фильма "Служебный роман" режиссера Эльдара Рязанова.

Мягков был обладателем множества премий и наград.

Лариса Гузеева (слева) в роли Ларисы Огудаловой и Андрей Мягков в роли Карандышева в фильме Эльдара Рязанова Жестокий романс.
© Sputnik / РИА Новости
Лариса Гузеева (слева) в роли Ларисы Огудаловой и Андрей Мягков в роли Карандышева в фильме Эльдара Рязанова "Жестокий романс".
Теги:
Андрей Мягков, СССР, кинематограф, Россия, Культура, актер



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