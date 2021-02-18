Умер актер Андрей Мягков

ТАШКЕНТ, 18 фев — Sputnik. Советский и российский актер театра и кино Андрей Мягков скончался на 83-м году жизни, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Московского Художественного театра имени А. П. Чехова.
Причина смерти пока не называется. Дата и время прощания будут объявлены позднее.
Андрей Васильевич Мягков родился 8 июля 1938 года в Ленинграде (ныне — Санкт-Петербург). Окончил Школу-студию МХАТ. С 1977-го служил в МХТ имени А. П. Чехова.
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Огромную популярность Мягкову принесла роль врача Евгения Лукашина в фильме Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром!".
Также Андрей Васильевич сыграл Новосельцева в "Служебном романе", Карандышева в "Жестоком романсе", Алешу в "Братьях Карамазовых" и др.
Мягков был обладателем множества премий и наград.