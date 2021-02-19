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Во время реконструкции Республиканской детской библиотеки обнаружили аутентичные колонны

Во время реконструкции детской библиотеки обнаружены аутентичные колонны

Facebook / Saida Mirziyoyeva
Культура
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https://uz.sputniknews.ru/culture/20210219/16044809/Vo-vremya-rekonstruktsii-detskoy-biblioteki-obnaruzheny-autentichnye-kolonny.html

Саида Мирзиёева подчеркнула, что это стало возможным благодаря поддержке и неравнодушию граждан, которые проявляют инициативу в желании сберечь культурное наследие республики.

ТАШКЕНТ, 19 фев — Sputnik. Саида Мирзиёева рассказала у себя в Telegram-канале об удивительной находке, которую обнаружили во время реконструкции Республиканской детской библиотеки.

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Во время реконструкции Республиканской детской библиотеки обнаружили аутентичные колонны
Facebook / Saida Mirziyoyeva
Во время реконструкции Республиканской детской библиотеки обнаружили аутентичные колонны

Строители были поражены, когда спустя несколько месяцев работы за кирпичной кладкой одной из стен вдруг обнаружили удивительной красоты аутентичные колонны. Они были частью оригинального облика здания в конце 19-го века.

"По неизвестным нам причинам в начале 90-х годов колонны были полностью замурованы, а вместо них появилась примитивная стена, и на планах здания тех лет их уже нет", - поделилась Мириёева с подписчиками.

Сейчас идет активная работа по реконструкции колонн.

Саида Мирзиёева подчеркнула, что все это происходит благодаря поддержке и неравнодушию граждан, которые проявляют инициативу в желании сберечь культурное наследие республики.

Теги:
Узбекистан, Культура, Саида Мирзиёева



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