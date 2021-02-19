Во время реконструкции детской библиотеки обнаружены аутентичные колонны

ТАШКЕНТ, 19 фев — Sputnik. Саида Мирзиёева рассказала у себя в Telegram-канале об удивительной находке, которую обнаружили во время реконструкции Республиканской детской библиотеки.
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Строители были поражены, когда спустя несколько месяцев работы за кирпичной кладкой одной из стен вдруг обнаружили удивительной красоты аутентичные колонны. Они были частью оригинального облика здания в конце 19-го века.
"По неизвестным нам причинам в начале 90-х годов колонны были полностью замурованы, а вместо них появилась примитивная стена, и на планах здания тех лет их уже нет", - поделилась Мириёева с подписчиками.
Сейчас идет активная работа по реконструкции колонн.
Саида Мирзиёева подчеркнула, что все это происходит благодаря поддержке и неравнодушию граждан, которые проявляют инициативу в желании сберечь культурное наследие республики.