Узбекистан представит образ махалли на Венецианской биеннале

ТАШКЕНТ, 20 фев — Sputnik. В Фонде развития культуры и искусства при Минкульте республики рассказали о том, что на официальных страницах Венецианской биеннале в YouTube и Instagram вышел тизер "Архитектурная Биеннале 2021 — Взгляд изнутри: Узбекистан"

"С учетом урбанизации потребность в альтернативе городской жизни становится выше. Может ли образ узбекской махалли с ее архитектурными сооружениями в виде малоэтажных конструкций предложить городу устойчивую и экологическую модель?" — говорится на сайте Венецианской биеннале.

В этом году Узбекистан впервые примет участие в XVII Международной архитектурной биеннале в Венеции. На выставке, которая пройдет с 22 мая по 21 ноября 2021 года, республика представит свой проект "Махалля: урбанистическая и провинциальная жизнь".