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Праздник в самаркандской махалле

Узбекистан представит образ махалли на Венецианской биеннале

© Sputnik / Стрингер
Культура
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/culture/20210220/16051536/Uzbekistan-predstavit-obraz-makhalli-na-Venetsianskoy-biennale.html

На официальных страницах Венецианской биеннале в YouTube и Instagram вышел тизер "Архитектурная Биеннале 2021 — Взгляд изнутри: Узбекистан"

ТАШКЕНТ, 20 фев — Sputnik. В Фонде развития культуры и искусства при Минкульте республики рассказали о том, что на официальных страницах Венецианской биеннале в YouTube и Instagram вышел тизер "Архитектурная Биеннале 2021 — Взгляд изнутри: Узбекистан"

"С учетом урбанизации потребность в альтернативе городской жизни становится выше. Может ли образ узбекской махалли с ее архитектурными сооружениями в виде малоэтажных конструкций предложить городу устойчивую и экологическую модель?" — говорится на сайте Венецианской биеннале.

В этом году Узбекистан впервые примет участие в XVII Международной архитектурной биеннале в Венеции. На выставке, которая пройдет с 22 мая по 21 ноября 2021 года, республика представит свой проект "Махалля: урбанистическая и провинциальная жизнь".

Теги:
Культура, Узбекистан, Венеция



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