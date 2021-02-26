На что потратили деньги, направленные на поддержку культурных центров - отчет

В 2020 году, согласно государственному социальному заказу Комитета, Общественный фонд при Олий Мажлисе выделил 600 млн сумов, а также 1,45 млрд сумов грантов на поддержку национальных культурных центров и обществ дружбы.

ТАШКЕНТ, 26 фев — Sputnik. Глава Комитета по межнациональным отношениям и дружественным связям с зарубежными странами при Кабмине Узбекистана Рустамбек Курбанов отчитался перед журналистами о деятельности структуры за прошедший год и поделился планами на будущее.

По его словам, в 2020-м, согласно государственному социальному заказу Комитета, Общественный фонд при Олий Мажлисе выделил 600 млн сумов, а также 1,45 млрд сумов грантов на поддержку национальных культурных центров и обществ дружбы.

На эти деньги в прошлом году проводили научно-практические конференции и семинары, выставки, музыкально-художественные вечера и концерты, форумы и международные конференции.

Кроме того, внедрен механизм парламентского надзора по усилению контроля деятельности ответственных ННО за исполнением государственной программы в сфере межнационального согласия.

В конце января в правительстве составили список объектов государственной собственности, которые решено передать в частные руки на основе государственно-частного партнерства. Подписано соответствующее постановление.

В списке значатся кинотеатры, культурные центры, парки культуры и отдыха, театры, детские школы музыки и искусства.

Данные виды объектов передаются с условием сохранения за ними вида деятельности в сфере культуры и искусства.