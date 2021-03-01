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В РУз стартовал кастинг узбекских актеров к фильму "Солнце на вкус"

НА "Узбеккино"
Культура
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Режиссером проекта стала Татьяна Суляева, режиссером-постановщиком — Эльдар Салаватов, художником — Юрий Фоменко. В качестве продюсеров значатся Эдуард и Кристина Горбенко.

ТАШКЕНТ, 1 мар — Sputnik. В столице стартовал кастинг актеров к фильму "Солнце на вкус". Об этом сообщает пресс-служба НА "Узбеккино".

По данным национального киноагентства, работы над созданием художественной картины проводятся в сотрудничестве с российской компанией "Спутник Восток Продакшн".

Известно, что режиссером проекта стала Татьяна Суляева, режиссером-постановщиком - Эльдар Салаватов, художником - Юрий Фоменко. В качестве продюсеров значатся Эдуард и Кристина Горбенко.

Sputnik / Анна Желиховская
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Ранее на территории РФ был проведен отбор среди российских актеров. В нем приняли участие известные персоны: Дмитрий Нагиев, Николай Фоменко, Алексей Горбунов, Никита Манец, Александр Михайлов, Ольга Сутулова, Евгений Цыганов, Елена Лядова, Павел Деревянко, Виктория Исакова.

Напомним: меморандум о сотрудничестве в съемках фильма "Солнце на вкус" был подписан в октябре прошлого года. В ходе мероприятия стороны договорились о том, что НА "Узбеккино" займется поиском локаций в Узбекистане для будущих съемок. 

Теги:
актеры, Национальное агентство "Узбеккино", Кино, фильмы



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