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В Ташкенте фанатов Эльмана Зейналова и Jony "развели" мошенники — видео

Instagram / vk_fest
Культура
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/culture/20210301/16102575/V-Tashkente-poklonnikov-Elmana-Zeynalova-i-Jony-razveli-moshenniki--video.html

Выступление исполнителей прошло на территории теннисных кортов, расположенных в Юнусабадском районе Ташкента. Также на сцену вышли и другие представители музыкального лейбла Зейналова Raava music Андро и Гафур.

ТАШКЕНТ, 1 мар — Sputnik. В столице мошенники обманули узбекских поклонников российских исполнителей азербайджанского происхождения Эльмана Зейналова и Jony (Джахид Гусейнли). Об этом сообщает Sputnik Азербайджан.

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Исполнители популярных треков отправились в Узбекистан с концертной программой после долгого перерыва в связи с  распространением пандемии коронавируса во всем мире. Их выступление прошло на территории теннисных кортов, расположенных в Юнусабадском районе Ташкента. Также на сцену вышли и другие представители музыкального лейбла Зейналова Raava music Андро и Гафур.

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Публикация от RAAVA MUSIC COMPANY (@raavamusic)

После окончания мероприятия до певцов дошли слухи, что мошенники перед концертом распродавали в соцсетях вещи и аксессуары, якобы принадлежащие бренду одежды Raava shop. Они реализовывали поддельный товар в обмен на пропуск к актерам за кулисы.

"Нам сообщили, что ребята купили мерч (одежду) Raava music и им обещали проход в гримерку. Это просто невозможно. У нас всего один раз была такая инициатива в прошлом году. Больше мы этого не делали и пока не планируем", - отметил Зейналов на своей странице в социальной сети Instagram.

Для справки: Эльман Зейналов родился в Сумгайыте, а затем вместе с семьей переехал в Ростов-на-Дону. Он прославился на проекте "Новая Фабрика звезд". Будучи участником "фабрики", Эльман исполнил запоминающиеся дуэты с Ани Лорак, Григорием Лепсом, Джиганом и другими звездами. Сейчас Зейналов входит в состав музыкального лейбла Zhara Music, созданного народным артистом Азербайджана Эмином Агаларовым. Он также выпустил в Москве свой лейбл Raava music и бренд одежды.

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Jony переехал из Азербайджана в Москву вместе с родителями, когда ему было четыре года.Впервые в Баку он выступил на международном музыкальном фестивале "Жара-2019".

Певец также входит в число артистов музыкального лейбла Raava Music. В 2019 году он стал обладателем премии "Прорывом года" по версии ВКонтакте, а его сингл "Аллея" получил пятикратный платиновый статус.

Теги:
мошенничество, Концерт, певец, Ташкент



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