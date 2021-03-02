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Узбекистан и Россия снимут докфильм ко Дню независимости республики

НА "Узбеккино"
Культура
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/culture/20210302/16112987/Uzbekistan-i-Rossiya-snimut-dokfilm-ko-Dnyu-nezavisimosti-respubliki.html

Российские кинематографисты прибыли в Ташкент в феврале текущего года. В настоящее время они уже приступили к съемочному процессу.

ТАШКЕНТ, 2 мар — Sputnik. НА "Узбеккино" совместно с российской кинокомпанией "Мастерская" приступили к работе над созданием документального фильма "Узбекистан. Обновляющаяся история", приуроченного ко Дню независимости республики. Об этом сообщает пресс-служба национального киноагентства.

"Кино посвящено 30-летию независимости Республики Узбекистан. В нем рассказывается о проводимых в стране экономических и социальных реформах", - информируется в релизе.

Кинематографисты из России прибыли в Ташкент в феврале текущего года. В настоящее время они уже приступили к съемочному процессу.

"Узбеккино" и российская кинокомпания договорились о совместных съемках фильма >>

Отмечается, что фильмы, снятые компанией "Мастерская", затем транслируются на телеканалах "Первый" и "Россия".

Теги:
документальный фильм, Россия, Узбекистан, День независимости, Национальное агентство "Узбеккино"



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