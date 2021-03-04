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Кинокамера для документальной съемки

В Ташкенте пройдет фестиваль немого кино

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Культура
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/culture/20210304/16128704/V-Tashkente-proydet-festival-nemogo-kino.html

В рамках программы состоится показ таких фильмов, как "Минарет смерти", "Приключения принца Ахмеда" и "Прокаженная".

ТАШКЕНТ, 4 мар — Sputnik. В столице состоится фестиваль немого кино, организованный НА "Узбеккино" совместно с Гёте-Институтом. 

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Мероприятие будет проходить во Дворце творчества молодежи в период с 10 по 14 марта, сообщили в пресс-службе национального агентства.

"На фестивале будут представлены немые фильмы классиков узбекского и немецкого кинематографа. Фильмы продемонстрируют в сопровождении музыки группы "Сафо" в живом исполнении", - информируется в релизе.
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Согласно данным НА "Узбеккино", в первый день фестиваля в Гёте-Институте состоится презентация документального медиапроекта "Кинолекторий". Во встрече примут участие директор ГУП "Республиканский кинофонд" Эльджона Аббасова и доктор искусствоведения Нигора Каримова.

Известно, что в программу фестиваля войдут такие фильмы, как "Минарет смерти", "Приключения принца Ахмеда" и "Прокаженная".

Вход на все кинопоказы свободный, уточнили в агентстве.

Теги:
Национальное агентство "Узбеккино", Ташкент, фестиваль, Кино



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