Музей Савицкого проведет дни открытых дверей

Для посетителей готовят персональные выставки известных художников, мастер-классы от известных каракалпакских мастеров.

ТАШКЕНТ, 5 мар — Sputnik. Государственный музей искусств имени Игоря Савицкого, один из крупнейших музеев Узбекистана, 7-8 марта проведет дни открытых дверей, сообщается на Telegram-канале Uzbekistan.Travel.

Для посетителей готовят персональные выставки известных художников, мастер-классы от известных каракалпакских мастеров. Также запланированы выступления молодого ансамбля девушек-дутаристок, учеников нукусской детской школы музыки и искусств.

Восьмого марта в музее состоится круглый стол "Роль и духовность женщин в нашем обществе", посвященный Международному женскому дню и вопросам гендерного равенства.

Напомним, руководителем Нукусского музея имени Савицкого с 2 января является Тигран Мкртычев, экс-директор московского Музея Рерихов.