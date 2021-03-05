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Музей им. Савицкого в Нукусе

Музей Савицкого проведет дни открытых дверей

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Культура
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/culture/20210305/16137109/Muzey-Savitskogo-provedet-dni-otkrytykh-dverey.html

Для посетителей готовят персональные выставки известных художников, мастер-классы от известных каракалпакских мастеров.

ТАШКЕНТ, 5 мар — Sputnik. Государственный музей искусств имени Игоря Савицкого, один из крупнейших музеев Узбекистана, 7-8 марта проведет дни открытых дверей, сообщается на Telegram-канале Uzbekistan.Travel.

Директор музея имени Савицкого Тигран Мкртычев
© Sputnik / Виталий Белоусов
Первым делом — ревизия: Тигран Мкртычев о будущем музея Савицкого в Нукусе
Для посетителей готовят персональные выставки известных художников, мастер-классы от известных каракалпакских мастеров. Также запланированы выступления молодого ансамбля девушек-дутаристок, учеников нукусской детской школы музыки и искусств.

Восьмого марта в музее состоится круглый стол "Роль и духовность женщин в нашем обществе", посвященный Международному женскому дню и вопросам гендерного равенства.

Напомним, руководителем Нукусского музея имени Савицкого с 2 января является Тигран Мкртычев, экс-директор московского Музея Рерихов.

Теги:
Международный женский день, Культура, музей, Каракалпакстан, Нукус, Государственный музей искусств имени Игоря Савицкого



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