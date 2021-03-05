"Узбеккино" приглашает женщин на показы фильмов

Для представительниц "прекрасной половины" фильм "Сумбул" будет показан бесплатно в кинотеатрах 7, 8, 9 марта.

ТАШКЕНТ, 5 мар — Sputnik. В "Узбеккино" решили поздравить женщин республики с международным праздником 8 марта и пригласить их на показы, выставки и телевизионные премьеры.

С 6 марта на большом экране будут транслировать киноленту "Сумбул", снятую режиссером Рашидом Маликовым и Ильфатом Камалеевым в рамках совместного проекта кинематографистов Узбекистана и Татарстана.

Для представительниц "прекрасной половины" этот фильм будет показан бесплатно в кинотеатрах 7, 8, 9 марта.

А 8 марта на телеканалах страны состоится национальная телевизионная премьера фильма "Бесцветные сны", снятого режиссером Аюбом Шахобиддиновым. Картина принимала участие в ряде престижных международных кинофестивалей, а на том, который проходил Бангладеше, стала победительницей в номинации "Лучший сценарий".

Также, в дни праздника состоится телепоказ более 10 лент, снятых по заказу Национального агентства "Узбеккино" за последние 10 лет. Среди них художественные фильмы "Паризод", "Поздняя жизнь", "Сестра", "Сарвкомат Дилбарим", "Горячий хлеб", "Саид и Саида", "Тенгиз" и документальные картины такие, как "Оксана Чусовитина", "Лола Муродова".

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В марте состоится первый телевизионный показ фильма, раритетные негативы которого возвращены из Российского Государственного кинофонда, а с 5-го по 11-е марта во Дворце творчества молодежи при сотрудничестве с НА откроется выставка, посвященная женщинам под названием "Гимн женщине" узбекского художника, академика, заслуженного артиста Узбекистана, кинохудожника Бахтиера Назарова.