Стихи Навои под бомбежками: как отмечал юбилей поэта блокадный Ленинград

В 2021 году отмечается 580-летие со дня рождения великого поэта Востока Алишера Навои. Мероприятия проходят даже в такое непростое время, когда по планете разгуливает коронавирус. Впрочем, 500-летие классика не помешала отметить даже война.

ТАШКЕНТ, 8 мар — Sputnik. Марина Чернышова-Мельник. Знаковый 500-летний юбилей знаменитого поэта Алишера Навои пришелся на 1941 год, когда в Советском Союзе началась Великая Отечественная война. Еще весной планировали устроить торжества, посвященные поэту, но все пришлось отложить. Лишь в блокадном Ленинграде – вопреки смерти, холоду и голоду – удалось провести Навоийские чтения.

Мероприятие проходило в Зале Совета Эрмитажа. Фотосъемка тогда была запрещена, поэтому о том событии сегодня можно судить лишь по рассказам очевидцев. Sputnik Узбекистан по крупицам попытался восстановить те два литературных вечера в блокадном, обреченном на гибель Ленинграде.

Ученые и литераторы, одержимые идеей

Еще в марте 1941 года, когда немецкая армия была только на пути к советским границам, правительство СССР издало постановление о праздновании двух юбилеев – 500-летия Алишера Навои и 800-летия Низами Ганджави. Был указ издать полные собрания сочинений великих поэтов на языке оригинала и в переводе на русский, а также провести торжественные мероприятия. Вскоре организовали юбилейные комиссии в Ленинграде: там жили и работали крупнейшие российские востоковеды, в Институте востоковедения и народов Азии, Государственном Эрмитаже и Публичной библиотеке им. Салтыкова-Щедрина проводилось много исследований.

Ученые начали готовиться к важному событию. Все-таки Алишер Навои – классик поэзии Востока, широко известный среди любителей литературы всего мира. Но увы, летом на территории Советского Союза началась война, а в сентябре – военная блокада города Ленинграда. Встал вопрос о выживании миллионов людей, и, казалось бы, дела научные отложили до лучших времен. Но благодаря мужеству идейных ленинградских ученых и литераторов, юбилей все-таки отметили. Причем именно суровой зимой 1941 года – первой блокадной.

© Sputnik / Александр Бродский Полотна Эрмитажа вынуты из рам. Блокадный Ленинград.

Sputnik Зал, в котором отмечали 500-тие Алишера Навои в блокадном Ленинграде

Отопление с Невы, бесстрашие перед взрывами и фронтовые поэты

Организаторы сделали пригласительные билеты, которые напечатала 2-я типолитография Гидрометеоиздата. Несколько десятков человек получили официальные приглашения на собрание, которое в той страшной атмосфере казалось фантастикой. И все-таки оно было реальным: Навоийские чтения состоялись 10 и 12 декабря в Школьном кабинете Эрмитажа.

В тот день в Ленинграде перестали ходить трамваи – они просто остались стоять на заледенелых рельсах. Людям было еще сложнее добраться до Эрмитажа, но они все равно это делали: выходили из своих холодных квартир на улицу, кутались в несколько кофт и платков, шли по льду и сугробам. Многие ученые, поэты, писатели и художники прибыли сюда. Даже те, кто жили на окраинах. Отметим, что в блокаду каждый шаг равнялся километру, многим приходилось идти пешком через весь город. Вход на мероприятие был со стороны Дворцовой набережной. Сотрудники Эрмитажа встречали участников у служебного подъезда, с трудом расчищенного от сугробов.

© Sputnik / Борис Кудояров Зенитный расчет ведет огонь по противнику на улицах блокадного Ленинграда.

Неподалеку от входа в Эрмитаж – прямо на реке Неве – стояло вспомогательное судно бригады Балтфлота "Полярная звезда". Кстати, раньше это была прогулочная яхта царской семьи. Матросы протянули от лодки кабель в подвалы Эрмитажа для муфельной печи и, соответственно, поделились немногими киловаттами со зданием музея. Так в Школьный кабинет, где собрались почитатели Алишера Навои, пришло немного тепла и тока. Но в помещении все равно было холодно — первый этаж, рядом замерзший лед широкой реки, а за окном мороз. Люди стояли укутанные в одежду, измученные голодом.

Радовали глаз фарфоровые бокал и шкатулка на тему произведений Навои, расписанные художником Фарфорового завода Михаилом Мохом. Он создал эти экспонаты специально к юбилею по просьбе академика Орбели: трудился всю осень в своей холодной заводской комнате, где нес пожарную вахту, часто при свече или тусклом свете лампады. Каким-то чудом художник раздобыл электро-муфельную печь и за пару дней до заседания обжег свои творения. Бокал и шкатулку выставили на витрине в углу зала, сейчас они хранятся в Эрмитаже как реликвия.

Twitter / Эрмитаж / Hermitage Коробочка с росписями на темы произведений Навои Автор формы C. Яковлева, автор росписи М. Мох

"В необычное время, переживаемое нашим городом и всей нашей страной, в невероятной обстановке собрались мы, чтобы отметить знаменательную дату в культурной жизни всех наших народов, вспомнить оставшееся бессмертным имя великого поэта и просветителя Алишера Навои. Уже один факт чествования поэта в городе осажденном, обреченном на страдания голода и стужи, в городе, который враги считают уже мертвым и обескровленным, еще раз свидетельствует о мужественном духе народа, о его несломленной воле, о вечно живом гуманном сердце науки", — говорил Орбели.

© Sputnik / Максим Блинов Посетительница рассматривает портрет академика и директора Эрмитажа Орбели И.А. (1940 год) на выставке "Ленинградская симфония Георгия Верейского (1886-1962)" в Третьяковской галерее в Москве.

В такой атмосфере начались Навоийские чтения. Вел их Борис Борисович Пиотровский – молодой ученый и командир пожарной группы в эрмитажной команде Местной противовоздушной обороны. Через два десятка лет он возглавит Эрмитаж. Тогдашний директор музея – академик Иосиф Орбели – произнес вступительное слово.

Как раз в тот момент за окном прогремел мощный взрыв, задребезжали стекла, потом второй взрыв на Неве. Это был очередной обстрел. Все бросились к окнам и увидели, как прямо из реки взметнулся ледяной столб. Многие испугались, но никто не побежал в бомбоубежище. Все снова заняли свои места, и заседание продолжилось.

Профессор восточного факультета Ленинградского университета Александр Болдырев выступил с докладом "Навои и его время". Он потом много лет бережно хранил рукопись доклада у себя дома.

Затем зазвучала поэзия Алишера Навои. Первым прочитал свои переводы стихов поэт Всеволод Рождественский. Он прибыл в Эрмитаж в военной форме, с кобурой на боку. К ночи ему надо было вернуться на фронт, а тогда он радовал слушателей нежной лирикой.

Он передал поэтическую эстафету ученому Николаю Лебедеву – талантливому специалисту по туркменской и персидской литературе, переводчику восточных языков (включая узбекский и фарси). Лебедев болел дистрофией, друзья буквально внесли его в зал на руках. И он зачитал стихотворения Навои – на оригинальном староузбекском (чагатайском) языке и в переводе на русский.

Стены Эрмитажа все помнят

Через день – 12 декабря – Навоийские чтения продолжились. Поэты также декларировали стихи, историки рассказывали о роли азиатского мыслителя в мировой культуре, ученые выступали с докладами. Борис Пиотровский, например, посвятил свой доклад связям поэм Навои с древневосточной литературой. Позже ученый будет вспоминать, что его научные тексты, написанные в Ленинграде зимой 1941-1942 годов, "удовлетворяют больше, чем некоторые из выполненных в мирной обстановке. И это понятно – в то время можно было или не писать вовсе, или писать с большим подъемом, среднее исключалось".

© Sputnik / Рудольф Кучеров Директор Государственного Эрмитажа академик Борис Борисович Пиотровский.

Чуть позже – 29 декабря – в Институте востоковедения, расположенном на улице Биржевой, пройдет научная сессия, посвященная юбилею Навои. В канун 1942 года академик Орбели в своем новогоднем поздравлении по городскому радио упомянет о торжествах в честь узбекского поэта в блокадном Ленинграде. Больше нигде в Советском Союзе в том году не отмечали день рождения Алишера Навои. Сделали это только ленинградцы, которым было намного сложнее, чем жителям других городов СССР. Корреспондент "Наманганской правды" Игорь Решетников напишет в статье по следам праздничного события: "достойно прозвучало наследие мирового классика, глядя смерти в глаза!". В Ташкенте юбилей национального поэта отметят лишь после войны – в 1948 году.

Sputnik Зал, в котором отмечали 500-тие Алишера Навои в блокадном Ленинграде

Sputnik Зал, в котором отмечали 500-тие Алишера Навои в блокадном Ленинграде

Сегодня кабинет с видовыми окнами на Неву, в котором проходило историческое событие, называется Зал Советов. Иногда там проводят научные мероприятия и подписывают соглашения на уровне руководства Эрмитажа. Конечно, обстановка в зале современная: микрофоны на столах, колонки и подсветка на стенах, доска для презентаций… Но остались старинные люстры, двери, паркет, барельефы и другие безмолвные свидетели Навоийских чтений 1941 года. Они помнят, как в ту страшную зиму, когда Гитлер приказал стереть Ленинград с лица земли, великий поэт Востока объединил в Эрмитаже преданных своему делу людей науки, искусства и литературы.