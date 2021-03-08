Стихи Навои под бомбежками: как отмечал юбилей поэта блокадный Ленинград

ТАШКЕНТ, 8 мар — Sputnik. Марина Чернышова-Мельник. Знаковый 500-летний юбилей знаменитого поэта Алишера Навои пришелся на 1941 год, когда в Советском Союзе началась Великая Отечественная война. Еще весной планировали устроить торжества, посвященные поэту, но все пришлось отложить. Лишь в блокадном Ленинграде – вопреки смерти, холоду и голоду – удалось провести Навоийские чтения.
Мероприятие проходило в Зале Совета Эрмитажа. Фотосъемка тогда была запрещена, поэтому о том событии сегодня можно судить лишь по рассказам очевидцев. Sputnik Узбекистан по крупицам попытался восстановить те два литературных вечера в блокадном, обреченном на гибель Ленинграде.
Ученые и литераторы, одержимые идеей
Еще в марте 1941 года, когда немецкая армия была только на пути к советским границам, правительство СССР издало постановление о праздновании двух юбилеев – 500-летия Алишера Навои и 800-летия Низами Ганджави. Был указ издать полные собрания сочинений великих поэтов на языке оригинала и в переводе на русский, а также провести торжественные мероприятия. Вскоре организовали юбилейные комиссии в Ленинграде: там жили и работали крупнейшие российские востоковеды, в Институте востоковедения и народов Азии, Государственном Эрмитаже и Публичной библиотеке им. Салтыкова-Щедрина проводилось много исследований.
Отопление с Невы, бесстрашие перед взрывами и фронтовые поэты
В тот день в Ленинграде перестали ходить трамваи – они просто остались стоять на заледенелых рельсах. Людям было еще сложнее добраться до Эрмитажа, но они все равно это делали: выходили из своих холодных квартир на улицу, кутались в несколько кофт и платков, шли по льду и сугробам. Многие ученые, поэты, писатели и художники прибыли сюда. Даже те, кто жили на окраинах. Отметим, что в блокаду каждый шаг равнялся километру, многим приходилось идти пешком через весь город. Вход на мероприятие был со стороны Дворцовой набережной. Сотрудники Эрмитажа встречали участников у служебного подъезда, с трудом расчищенного от сугробов.
Неподалеку от входа в Эрмитаж – прямо на реке Неве – стояло вспомогательное судно бригады Балтфлота "Полярная звезда". Кстати, раньше это была прогулочная яхта царской семьи. Матросы протянули от лодки кабель в подвалы Эрмитажа для муфельной печи и, соответственно, поделились немногими киловаттами со зданием музея. Так в Школьный кабинет, где собрались почитатели Алишера Навои, пришло немного тепла и тока. Но в помещении все равно было холодно — первый этаж, рядом замерзший лед широкой реки, а за окном мороз. Люди стояли укутанные в одежду, измученные голодом.
"В необычное время, переживаемое нашим городом и всей нашей страной, в невероятной обстановке собрались мы, чтобы отметить знаменательную дату в культурной жизни всех наших народов, вспомнить оставшееся бессмертным имя великого поэта и просветителя Алишера Навои. Уже один факт чествования поэта в городе осажденном, обреченном на страдания голода и стужи, в городе, который враги считают уже мертвым и обескровленным, еще раз свидетельствует о мужественном духе народа, о его несломленной воле, о вечно живом гуманном сердце науки", — говорил Орбели.
Как раз в тот момент за окном прогремел мощный взрыв, задребезжали стекла, потом второй взрыв на Неве. Это был очередной обстрел. Все бросились к окнам и увидели, как прямо из реки взметнулся ледяной столб. Многие испугались, но никто не побежал в бомбоубежище. Все снова заняли свои места, и заседание продолжилось.
Профессор восточного факультета Ленинградского университета Александр Болдырев выступил с докладом "Навои и его время". Он потом много лет бережно хранил рукопись доклада у себя дома.
Он передал поэтическую эстафету ученому Николаю Лебедеву – талантливому специалисту по туркменской и персидской литературе, переводчику восточных языков (включая узбекский и фарси). Лебедев болел дистрофией, друзья буквально внесли его в зал на руках. И он зачитал стихотворения Навои – на оригинальном староузбекском (чагатайском) языке и в переводе на русский.
Стены Эрмитажа все помнят
Через день – 12 декабря – Навоийские чтения продолжились. Поэты также декларировали стихи, историки рассказывали о роли азиатского мыслителя в мировой культуре, ученые выступали с докладами. Борис Пиотровский, например, посвятил свой доклад связям поэм Навои с древневосточной литературой. Позже ученый будет вспоминать, что его научные тексты, написанные в Ленинграде зимой 1941-1942 годов, "удовлетворяют больше, чем некоторые из выполненных в мирной обстановке. И это понятно – в то время можно было или не писать вовсе, или писать с большим подъемом, среднее исключалось".
Чуть позже – 29 декабря – в Институте востоковедения, расположенном на улице Биржевой, пройдет научная сессия, посвященная юбилею Навои. В канун 1942 года академик Орбели в своем новогоднем поздравлении по городскому радио упомянет о торжествах в честь узбекского поэта в блокадном Ленинграде. Больше нигде в Советском Союзе в том году не отмечали день рождения Алишера Навои. Сделали это только ленинградцы, которым было намного сложнее, чем жителям других городов СССР. Корреспондент "Наманганской правды" Игорь Решетников напишет в статье по следам праздничного события: "достойно прозвучало наследие мирового классика, глядя смерти в глаза!". В Ташкенте юбилей национального поэта отметят лишь после войны – в 1948 году.