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Свалка мусора вокруг Чарвака

Все в дело: получать электричество Узбекистану помогут свалки

© Вера Григорьева
Экономика
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Сырьем для нового проекта по производству электроэнергии станет свалочный газ с полигонов бытовых отходов "Ахангаран" и "Майдонтол" в Ташкентской области.

ТАШКЕНТ, 5 ноя - Sputnik. Проект по производству электроэнергии за счет преобразования свалочного газа реализует в Узбекистане южнокорейская компания Sejin G&E, следует из постановления кабинета министров.

Сырьем станет свалочный газ с полигонов бытовых отходов "Ахангаран" и "Майдонтол" в Ташкентской области.

Как следует из документа, проект утвержден "в целях улучшения экологической обстановки в Ташкентской области, повышения уровня и качества жизни населения, снижения негативного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье населения".

Мусор.
© Flickr/ Leon G
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Компания G&E создаст в регионе предприятие со 100%-ным иностранным капиталом. Ожидается, что в 2018-2020 годах оно привлечет 55 млн долларов прямых инвестиций.

На двух полигонах бытовых отходов установлены 12 генераторов, вырабатывающих электроэнергию из свалочного газа, общей мощностью не менее 16 МВт: десять установок по 1560 кВт и две установки по 500 кВт.

Как сообщалось ранее, депутаты Олий Мажлиса Узбекистана намерены в ближайшее время ввести штрафы за создание несанкционированных свалок.




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  • Политолог, ведущий эксперт российского Центра изучения современного Афганистана Андрей Серенко
    "Тюремный джихад"

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