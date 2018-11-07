00:25 13 Ноября 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB124.67
  • EUR9392.59
  • USD8249.97
Поиск
Текстильные фабрики в городе Чирчик, в Узбекистане

Узбекистан добивается от ЕС нулевых таможенных пошлин по своему текстилю

© Sputnik / Дмитрий Виноградов
Экономика
Получить короткую ссылку
228 0 0

Республика намерена добиться равных условий доступа своей текстильной продукции на рынки стран Евросоюза.

ТАШКЕНТ, 7 ноя — Sputnik. Узбекистану необходимы равные условия доступа текстильной продукции республики на рынки Евросоюза. Этот вопрос был поднят во время переговоров первого заместителя министра экономики Мубина Мирзаева с членами делегации Европарламента по связям со странами Центральной Азии и Монголией во главе с Иветой Григуле-Петерсе.

Сейчас для отдельных стран мира установлены нулевые таможенные пошлины по текстильной продукции, тогда как для Узбекистана — в размере 7-12%.

Бахтиёр Алимджанов
© Foto : Фонд Горчакова
Алимджанов: на текстиль из Узбекистана заказы на несколько лет вперед
На встрече европейской стороне были предложены и другие направления по расширению экономического сотрудничества. В частности, оказание помощи в производстве сельскохозяйственной продукции по стандартам ЕС, подготовка кадров в этой сфере; привлечение инвестиций из стран ЕС для развития дорожно-транспортной инфраструктуры Узбекистана; совершенствование условий внешней торговли и либерализация валютного контроля.

Напомним, в 2017 году вступил в силу "Текстильный протокол", призванный дать продукции, произведенной в Узбекистане, свободный доступ на любой рынок стран–членов ЕС. Однако даже спустя почти год сложности все-таки возникали. В связи с этим в ходе переговоров министра внешней торговли Жамшида Ходжаева с рабочей группой Совета Европейского союза по Восточной Европе и Центральной Азии узбекская сторона попросила оказать содействие в доведении до сотрудников таможенных служб и правительств государств-членов ЕС положений протокола.

По теме

Посол: Евросоюз осознает происходящие в Центральной Азии изменения



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Прощальный матч Аршавина за Кайрат
    Конец игры

    Андрей Аршавин попрощался с болельщиками алматинского футбольного клуба "Кайрат" – россиянина проводили овациями и подарили чапан.

  • Линии электропередач. Архивное фото
    Тушите свет

    Пресс-секретарь премьер-министра Кыргызстана прокомментировал сообщения о возможном повышении тарифов на электроэнергию.

  • Политолог, ведущий эксперт российского Центра изучения современного Афганистана Андрей Серенко
    "Тюремный джихад"

    Бунт заключенных в колонии Худжанда - это результат продуманной стратегии идеологов "Исламского государства", считает эксперт.

  • Прощальный матч Аршавина за Кайрат
    Конец игры

    Андрей Аршавин попрощался с болельщиками алматинского футбольного клуба "Кайрат" – россиянина проводили овациями и подарили чапан.

  • Линии электропередач. Архивное фото
    Тушите свет

    Пресс-секретарь премьер-министра Кыргызстана прокомментировал сообщения о возможном повышении тарифов на электроэнергию.

  • Политолог, ведущий эксперт российского Центра изучения современного Афганистана Андрей Серенко
    "Тюремный джихад"

    Бунт заключенных в колонии Худжанда - это результат продуманной стратегии идеологов "Исламского государства", считает эксперт.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Показ мод Victoria's Secret
"Ангелы" на подиуме и за кулисами: лучшие кадры шоу Victoria’s Secret
65-летний китаец мастерит авиамодели самолетов
Первым делом – беспилотники: китаец собирает летательные аппараты
Как не погибнуть от угарного газа
Чем опасен угарный газ: признаки отравления и первая помощь

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054