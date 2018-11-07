В Ташкенте с 22 ноября подорожает холодная вода

ТАШКЕНТ, 7 ноя — Sputnik. Тарифы на холодную воду в Ташкенте вырастут с 22 ноября. Об этом сообщает государственное унитарное предприятие "Сувсоз".

Стоимость одного кубометра холодной воды для населения повысится с 245 сумов до 280 сумов, стоимость канализационных услуг — с 210 сумов до 235 сумов.

© Sputnik / Виталий Аньков В Ташкенте с 1 мая подорожает горячая вода и отопление

Кроме того, как мы сообщали ранее, для жителей столицы введена специальная надбавка к тарифам на услуги питьевого водоснабжения на 2018 год в размере 100 сумов за один кубометр.

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Напомним, последнее повышение тарифов на холодную воду произошло 1 мая текущего года, до этого холодная вода дорожала 14 февраля.