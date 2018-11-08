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Сбор урожая хлопка в Изобильненском районе Ставропольского края. Впервые за 50 лет на Ставрополье собирают урожай хлопка.

Чему голландцы научат фермеров Узбекистана

© Sputnik / Денис Абрамов
Экономика
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В республике планируется создать инновационный Центр голландских технологий в сельском хозяйстве.

ТАШКЕНТ, 8 ноя — Sputnik. Нидерландские компании Lely и "ТСТ-Агро" намерены выйти на рынок Узбекистана. Сегодня делегация проводит переговоры в Министерстве сельского хозяйства и Торгово-промышленной палате, а в пятницу посетит Наманганскую область, сообщает МИД республики.

Компания Lely собирается создать инновационный Центр голландских технологий в сельском хозяйстве. Проект стоимостью около 10 миллионов евро подразумевает создание кластера с локализацией производства в Узбекистане. Возделывать землю, развивать животноводство, производить молочную продукцию и перерабатывать отходы хранения сельхозпродукции будут по голландским технологиям. Ученые Вагенингенского университета поделятся знаниями с узбекскими фермерами.

Нидерландская компания "ТСТ-Агро" известна своей технологией подпочвенного внесения жидких органических удобрений. В настоящее время посольство Узбекистана ведет с ней переговоры по определению конкретных сегментов, которые будут востребованы в агрокомплексе страны.

В ТПП состоялась встреча с делегацией деловых кругов провинции Хубей, (КНР)
© ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА УЗБЕКИСТАНА
Китай инвестирует в строительство объектов в Узбекистане
Потенциалом Узбекистана заинтересованы многие страны. Так, недавно в Торгово-промышленной палате страны прошла встреча с китайской делегацией деловых кругов провинции Хубей во главе с заместителем директора Департамента по коммерции провинции Юань Яцзе. Стороны договорились об инвестициях китайской стороны в строительную сферу.

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Теги:
технологии, Сельское хозяйство, Узбекистан



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    Тушите свет

    Пресс-секретарь премьер-министра Кыргызстана прокомментировал сообщения о возможном повышении тарифов на электроэнергию.

  • Политолог, ведущий эксперт российского Центра изучения современного Афганистана Андрей Серенко
    "Тюремный джихад"

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