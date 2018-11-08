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Total и "Новатэк" изучают возможность разведки нефти и газа в Узбекистане

© Sputnik / Алексей Даничев
Экономика
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36410

Французская и российская компании хотели бы изучить геолого-геофизические данные и инфраструктуру вблизи инвестиционных блоков в Узбекистане для разработки дальнейшего плана действий. 

ТАШКЕНТ, 8 ноя – Sputnik. Французская Total E&P Activites Petrolieres и российский "Новатэк" изучат возможность проведения геологоразведочных работ (ГРР) по поиску нефти и газа в Узбекистане, сообщает пресс-служба "Узбекнефтегаза".

Исполняющий обязанности председателя правления "Узбекнефтегаза" Бахром Ашрафханов провел переговоры с представителями российской и французской компаний. Они обсудили возможность партнерства в расширении геологоразведочных работ на территории республики с использованием передовых методов поиска углеводородов и обустройства месторождений нефти и газа.

Здание Узбекнефтегаза в Ташкенте
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
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Представители Total и "Новатэка" выразили заинтересованность в получении информации о действующем законодательстве в инвестиционной сфере Узбекистана. Французская и российская компании также хотели бы изучить геолого-геофизические данные и инфраструктуру вблизи инвестиционных блоков для разработки дальнейшего плана действий. 

В начале октября Total E&P подписала соглашение с "Узбекнефтегазом" по изучению возможности проведения геологоразведочных работ на инвестиционных блоках в Узбекистане.

Total — третий по величине нефтедобытчик в Европе. Является акционером российского независимого производителя газа "Новатэк" с долей 18,9%, а также владеет 20%-ной долей в проекте "Ямал СПГ", где основным акционером является "Новатэк".




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