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Государственные флаги России и Узбекистана

Минфин Узбекистана хочет перенять у России опыт казначейского сопровождения

© Sputnik / Михаил Климентьев
Экономика
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23201

В министерстве считают, что внедрение российских наработок позволит обеспечить прозрачность платежей, полноту уплаты налогов, контроль качества строительства и целевое использование бюджетных средств.

ТАШКЕНТ, 9 ноя – Sputnik. Министерство финансов Узбекистана хочет перенять у России опыт казначейского сопровождения, используемого РФ, сообщает пресс-служба ведомства.

Делегация Минфина Узбекистана 8-10 ноября участвует в мероприятии Казначейства РФ по актуальным вопросам казначейского сопровождения, проходящем в Санкт-Петербурге.

"Министерство финансов Республики Узбекистан планирует глубоко изучить российский опыт для дальнейшего пилотного внедрения механизма казначейского сопровождения бюджетных средств в области строительства", - говорится в сообщении Минфина.

В министерстве считают, что внедрение российских наработок в данной сфере позволит обеспечить прозрачность платежей, полноту уплаты налогов в бюджет, контроль качества строительства и целевое использование бюджетных средств.

"Внедрение казначейского сопровождения является одним из направлений плана сотрудничества между Федеральным казначейством и казначейством Министерства финансов Республики Узбекистан на 2019 год", - добавили в ведомстве.

В России в начале 2016 года был ликвидирован Росфиннадзор, и основные его функции отошли Федеральному казначейству. Сейчас оно не только перераспределяет деньги, но и следит за тем, чтобы бюджетные средства расходовались по назначению - это и называется казначейским сопровождением.




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