Сделано в Узбекистане: республика представит достижения экономики

С 14 по 16 ноября в "Узэкспоцентре" пройдет выставка достижений экономики республики.

ТАШКЕНТ, 12 ноя — Sputnik. В Ташкенте на выставке Made in Uzbekistan представят достижения экономики страны. Она продлится с 14 по 16 ноября, сообщается на сайте правительства.

Ожидается, что выставка поможет продвижению отечественных промышленных компаний, инновационных достижений. Гостей приглашают ознакомиться с научно-производственным потенциалом страны, развитием автомобильной, железнодорожной и воздушно-транспортной инфраструктуры.

В прошлом году в мероприятиях приняли участие 220 отечественных производителей качественной и экспортно-ориентированной продукции всех промышленных отраслей. Они представили более 10 тысяч товаров и продуктов автомобильной, легкой, электротехнической, химической, горно-металлургической, мебельной промышленности, строительной индустрии, фармацевтической отрасли, образования и других сфер.