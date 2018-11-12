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Денежные купюры и монеты разных стран

Рост одного на фоне падения других: курс валют в Узбекистане

© Sputnik / Михаил Кутузов
Экономика
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Центральный банк Узбекистана с 13 ноября установил новый обменный курс валют.

ТАШКЕНТ, 12 ноя - Sputnik. Официальный курс доллара в Узбекистане прибавил по сравнению с прошлой неделей 21,30 сума, составив 8271,27 сума, следует из данных Центробанка республики.

Европейская валюта, напротив, подешевела на 17,93 сума. Курс евро составил 9374,66 сума.

Рубль продолжил дешеветь относительно сума, курс опустился еще на 2,88 сума и составляет сейчас 121,79 сума.

Центральный банк может оказывать воздействие на уровень спроса и предложения иностранной валюты через денежно-кредитную политику посредством сдерживания роста денежной массы и повышения привлекательности активов в национальной валюте, передает пресс-служба Центробанка.




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