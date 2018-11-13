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"Узбекуголь" могут доверить российской компании

© Sputnik / Александр Кряжев
Экономика
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Акционерное общество нуждается в повышении эффективности.

ТАШКЕНТ, 13 ноя — Sputnik. Пакет акций АО "Узбекистон темир йуллари" в уставном капитале АО "Узбекуголь" в размере 45% намерены передать в доверительное управление дочернему обществу российской компании "Прогресс Гор Тех". Об этом говорится в проекте постановления президента страны Шавката Мирзиёева.

Документ опубликован на портале системы оценки воздействия актов законодательства (СОВАЗ). Общественное обсуждение продлится до 28 ноября. Разработчиком документа выступило АО "Узбекистон темир йуллари".

Органам управления АО "Узбекуголь" рекомендуется до 1 июня следующего года рассмотреть и утвердить бизнес-план по дальнейшему повышению эффективности деятельности компании, предоставляемый доверительным управляющим.

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Если постановление будет принято, компании "Узбекистон темир йуллари" необходимо будет за два месяца провести переговоры с доверительным управляющим. По результатам нужно заключить договор на три года, с возможностью продления в случае достижения параметров бизнес-плана.

Компания "Узбекуголь" находится в составе АО "Узбекистон темир йуллари" с июля 2017 года. Предприятие с 1948 года ведет промышленную отработку Ангренского буроугольного месторождения в Ташкентской области.

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Теги:
промышленность, Узбекистон темир йуллари, Узбекуголь



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