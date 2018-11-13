Проекты в Узбекистане позволили "Лукойлу" увеличить добычу газа в 2018 году

Добыча газа российской компании "Лукойл" в январе-сентябре 2018 года выросла на 19,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

ТАШКЕНТ, 13 ноя - Sputnik. Успешное развитие проектов в Узбекистане стало основным фактором роста добычи газа для российской компании "Лукойл", отметили в пресс-службе.

Добыча нефти "Лукойлом" в январе-сентябре 2018 года, по предварительным данным, снизилась по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 0,8% - до 65,016 миллиона тонн, сообщает компания. При этом добыча газа в январе-сентябре выросла на 19,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 24,6 миллиарда кубометров. В третьем квартале добыча газа составила 8,5 миллиарда кубометров, что в среднесуточном выражении на 3,6% выше уровня второго квартала этого года.

"Основным фактором роста добычи газа стало успешное развитие проектов в Узбекистане. Благодаря запуску новых мощностей по подготовке газа доля группы "Лукойл" в добыче по проектам "Кандым" и "Гиссар" за девять месяцев 2018 года выросла до 9,6 миллиарда кубометров, что на 84% больше, чем за аналогичный период 2017 года. В сентябре 2018 года Кандымский ГПК вышел на проектную мощность 8 миллиардов кубометров газа в год", - говорится в сообщении.

Напомним, "Лукойл" работает в Узбекистане над реализацией двух проектов на условиях соглашений о разделе продукции — это "Кандым-Хаузак-Шады" и разработка месторождения юго-западного Гиссара.

Компания ввела в эксплуатацию Кандымский газоперерабатывающий комплекс (КГПК), расположенный в Бухарской области Узбекистана, в апреле текущего года. Общая стоимость проекта превысила 3,4 миллиарда долларов.

В рамках этих двух проектов "Лукойл" планирует к 2020 году добывать до 18 миллиардов кубометров газа, а объем инвестиций довести до 8 миллиардов долларов.