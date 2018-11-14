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Рабочий демонстрирует продукцию завода

Больше цемента: казахстанская компания увеличит экспорт в Узбекистан

© Sputnik / Виталий Аньков
Экономика
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Компания TOO "SAS-Tobe Technologies" — первый казахстанский производитель, аккредитованный на Узбекской Республиканской товарно-сырьевой бирже. За два месяца через нее было продано полторы тысячи тонн продукции.

ТАШКЕНТ, 14 ноя — Sputnik. Представители компании TOO "SAS-Tobe Technologies" встретились с узбекскими производителями строительных материалов в рамках Торгово-экономической миссии в Казахстане. Им удалось договориться с пятью производителями бетона о поставке почти 10 тысяч тонн цемента ежемесячно, сообщает Zakon.kz.

Для начала 2 тысячи тонн произведенного в Казахстане цемента купит узбекская компания KTS Drilling, которая задействована в строительстве дорог и жилья.

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TOO "SAS-Tobe Technologies" является первым казахстанским производителем, аккредитованным на Узбекской Республиканской товарно-сырьевой бирже. За два месяца через нее было продано полторы тысячи тонн цемента. В будущем планируется экспортировать в Узбекистан более 50% производимой продукции — это около 250 тысяч тонн ежегодно.

Ранее сообщалось, что осенью 2019 года в городе Ангрене Ташкентской области откроется завод по производству цемента. Он даст 400 новых рабочих мест.

Теги:
Узбекистан, Казахстан, цемент



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