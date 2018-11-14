Больше цемента: казахстанская компания увеличит экспорт в Узбекистан

ТАШКЕНТ, 14 ноя — Sputnik. Представители компании TOO "SAS-Tobe Technologies" встретились с узбекскими производителями строительных материалов в рамках Торгово-экономической миссии в Казахстане. Им удалось договориться с пятью производителями бетона о поставке почти 10 тысяч тонн цемента ежемесячно, сообщает Zakon.kz.
Для начала 2 тысячи тонн произведенного в Казахстане цемента купит узбекская компания KTS Drilling, которая задействована в строительстве дорог и жилья.
Ранее сообщалось, что осенью 2019 года в городе Ангрене Ташкентской области откроется завод по производству цемента. Он даст 400 новых рабочих мест.