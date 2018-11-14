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Абу-Даби поможет увеличить доходы "Узбекнефтегаза"

Пресс-служба компании "Узбекнефтегаз"
Экономика
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ОАЭ и Узбекистан заключили соглашение о сотрудничестве на Международной нефтегазовой выставке.

ТАШКЕНТ, 14 ноя - Sputnik. Национальная нефтяная компания Абу-Даби ADNOC будет консультировать "Узбекнефтегаз", пишет Spot

И.о. председателя правления Узбекнефтегаза Бахром Ашрафханов
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Ашрафханов: "Узбекнефтегаз" готовится к выпуску нового уникального продукта

Зарубежный партнер станет оказывать стратегические консультации в операциях по добыче и переработке газа.

Таким образом эксперты "Узбекнефтегаза" рассчитывают увеличить доходы компании.

Ранее "Узбекнефтегаз" подписал соглашение с американской компанией Air Products. По словам председателя правления узбекского холдинга Бахрома Ашрафханова, с иностранными партнерами идет обсуждение проекта по производству олефинов по технологии МТО (methanol to olefins). 

Теги:
Узбекнефтегаз, Узбекистан, ОАЭ



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