Абу-Даби поможет увеличить доходы "Узбекнефтегаза"

ТАШКЕНТ, 14 ноя - Sputnik. Национальная нефтяная компания Абу-Даби ADNOC будет консультировать "Узбекнефтегаз", пишет Spot.
Зарубежный партнер станет оказывать стратегические консультации в операциях по добыче и переработке газа.
Таким образом эксперты "Узбекнефтегаза" рассчитывают увеличить доходы компании.
Ранее "Узбекнефтегаз" подписал соглашение с американской компанией Air Products. По словам председателя правления узбекского холдинга Бахрома Ашрафханова, с иностранными партнерами идет обсуждение проекта по производству олефинов по технологии МТО (methanol to olefins).