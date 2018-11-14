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Круглый стол про энергосберегающие технологии в Узбекнефтегазе

В "Узбекнефтегазе" обсудили, как технологии помогают экономить энергию

Пресс-служба "Узбекнефтегаза"
Экономика
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В ближайшее время на производственных объектах "Узбекнефтегаза" планируется реализовать еще два инвестиционных проекта по утилизации тепла отходящих газов.

ТАШКЕНТ, 14 ноя - Sputnik. На промышленных объектах нефтегазовой отрасли Узбекистана активно внедряют энергосберегающие технологии, об этом говорили на круглом столе в АО "УзЛИТИнефтегаз". 

В круглом столе участвовали представители научно-исследовательских институтов Академии наук Узбекистана, Министерства инновационного развития, других заинтересованных ведомств, предприятий и организаций "Узбекнефтегаза", сообщает пресс-служба компании.

Логотип Узбекнефтегаз
Пресс-служба компании "Узбекнефтегаз"
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В нефтегазовой сфере реализованы инвестиционные проекты по кредитной линии Международной Ассоциации Развития (МАР) Всемирного Банка по установке частотно-регулируемых преобразователей. Это позволяет сэкономить электроэнергию в среднем до 58,4 млн кВт.ч. в год. Кроме того, по этой же кредитной линии осуществлены проекты утилизации 11,4 млн кубометров попутного нефтяного газа, что позволит выработать до 34 млн кВт. час в год.

В ближайшие два года на производственных объектах "Узнефтегаздобычи" и "Узтрансгаза" планируется реализовать два инвестиционных проекта по утилизации тепла отходящих газов, газоперекачивающих агрегатов с выработкой электроэнергии до 5,5 МВт в час.




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