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В Корее появился узбекский бизнес-центр

CC BY 2.0 / Giuseppe Milo / Dongbaek Park - Busan, South Korea - Seascape photography
Экономика
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В бизнес-центре будет работать шоу-рум с товарами узбекских производителей - текстильной, шелковой, химической, винно-водочной, плодоовощной продукцией.

ТАШКЕНТ, 15 ноя - Sputnik. В городе Инчон появился первый корейско-узбекский бизнес-центр. Об этом сообщает UzDaily.uz.

Подписан Протокол о намерениях между Торгово-промышленной палатой Республики Узбекистан и Ассоциацией содействия развитию малого и среднего бизнеса Республики Корея
© chamber.uz
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В ходе церемонии открытия посольство Узбекистана и Корейская ассоциация импортеров KOIMA заключили меморандум о взаимопонимании. Благодаря этому документу увеличатся поставки узбекской продукции на корейский рынок. Кроме того, расширится список экспортируемых из Узбекистана товаров.

Также в планах сторон организовать в Узбекистане торговые миссии KOIMA.

В бизнес-центре откроется шоу-рум с товарами узбекских производителей. Здесь можно будет приобрести текстильную, шелковую, химическую, винно-водочную, плодоовощную продукцию, а также изделия из керамики и дерева, ювелирные украшения ручной работы.

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Теги:
Торговля, товары, бизнес, Узбекистан, Южная Корея



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