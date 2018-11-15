В Корее появился узбекский бизнес-центр

В бизнес-центре будет работать шоу-рум с товарами узбекских производителей - текстильной, шелковой, химической, винно-водочной, плодоовощной продукцией.

ТАШКЕНТ, 15 ноя - Sputnik. В городе Инчон появился первый корейско-узбекский бизнес-центр. Об этом сообщает UzDaily.uz.

В ходе церемонии открытия посольство Узбекистана и Корейская ассоциация импортеров KOIMA заключили меморандум о взаимопонимании. Благодаря этому документу увеличатся поставки узбекской продукции на корейский рынок. Кроме того, расширится список экспортируемых из Узбекистана товаров.

Также в планах сторон организовать в Узбекистане торговые миссии KOIMA.

В бизнес-центре откроется шоу-рум с товарами узбекских производителей. Здесь можно будет приобрести текстильную, шелковую, химическую, винно-водочную, плодоовощную продукцию, а также изделия из керамики и дерева, ювелирные украшения ручной работы.