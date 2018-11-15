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Фуры на таможенном посту

Какой товар из Казахстана пользуется в Узбекистане особым спросом

© Sputnik / Игорь Зарембо
Экономика
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Ожидается, что до конца года объем торговли между двумя странами достигнет 3 миллиардов рублей.

ТАШКЕНТ, 15 ноя — Sputnik. По итогам 2017 года товарооборот между Узбекистаном и Казахстаном увеличился более чем на 30% — до 2 миллиардов долларов, сообщает 24.kz. Из Узбекистана отправляют овощи и фрукты, природный газ, минеральные удобрения, полиэтилен и цинк.

Казахстан отправляет своему соседу металлы, нефть, природный газ, а также подсолнечник, пшеницу и муку. Кстати, этот вид сельхозпродукции пользуется в Узбекистане особым спросом: с начала года в республику поступило почти полмиллиона тонн муки.

Директор аналитического департамента Альпари Александр Разуваев
Фото из личного архива Александра Разуваева
Разуваев о том, за счет чего РФ и Узбекистан нарастят товарооборот
К настоящему времени между Узбекистаном и Казахстаном заключено более 60 соглашений о сотрудничестве. По предварительным оценкам, к концу года объем торговли между государствами достигнет 3 миллиардов рублей, а к 2020 году — минимум 5 миллиардов. 

Ранее сообщалось, что товарооборот Узбекистана и Италии в январе-сентябре вырос почти на 20% по сравнению с прошлым годом.

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Теги:
товарооборот, Узбекистан, Казахстан



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