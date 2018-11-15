Какой товар из Казахстана пользуется в Узбекистане особым спросом

ТАШКЕНТ, 15 ноя — Sputnik. По итогам 2017 года товарооборот между Узбекистаном и Казахстаном увеличился более чем на 30% — до 2 миллиардов долларов, сообщает 24.kz. Из Узбекистана отправляют овощи и фрукты, природный газ, минеральные удобрения, полиэтилен и цинк.
Казахстан отправляет своему соседу металлы, нефть, природный газ, а также подсолнечник, пшеницу и муку. Кстати, этот вид сельхозпродукции пользуется в Узбекистане особым спросом: с начала года в республику поступило почти полмиллиона тонн муки.
Ранее сообщалось, что товарооборот Узбекистана и Италии в январе-сентябре вырос почти на 20% по сравнению с прошлым годом.