Какой товар из Казахстана пользуется в Узбекистане особым спросом

Ожидается, что до конца года объем торговли между двумя странами достигнет 3 миллиардов рублей.

ТАШКЕНТ, 15 ноя — Sputnik. По итогам 2017 года товарооборот между Узбекистаном и Казахстаном увеличился более чем на 30% — до 2 миллиардов долларов, сообщает 24.kz. Из Узбекистана отправляют овощи и фрукты, природный газ, минеральные удобрения, полиэтилен и цинк.

Казахстан отправляет своему соседу металлы, нефть, природный газ, а также подсолнечник, пшеницу и муку. Кстати, этот вид сельхозпродукции пользуется в Узбекистане особым спросом: с начала года в республику поступило почти полмиллиона тонн муки.

Фото из личного архива Александра Разуваева Разуваев о том, за счет чего РФ и Узбекистан нарастят товарооборот

К настоящему времени между Узбекистаном и Казахстаном заключено более 60 соглашений о сотрудничестве. По предварительным оценкам, к концу года объем торговли между государствами достигнет 3 миллиардов рублей, а к 2020 году — минимум 5 миллиардов.

Ранее сообщалось, что товарооборот Узбекистана и Италии в январе-сентябре вырос почти на 20% по сравнению с прошлым годом.