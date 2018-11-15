В Узбекистане ухудшается торговый баланс

По данным Госкомстата, с января по сентябрь 2018 года внешнеторговый оборот республики составил 25,7 миллиона долларов, а объем экспорта – 10,2 миллиона.

ТАШКЕНТ, 15 ноя — Sputnik. За девять месяцев 2018 года в Узбекистане ухудшился торговый баланс, сообщает Государственный комитет по статистике.

Внешнеторговый оборот республики вырос на 15,9% - до 25,7 миллиарда долларов, а объем экспорта снизился на 4,1% - до 10,2 миллиарда.

Sputnik Узбекистан намерен обеспечить стабильность цен

При этом объем импорта увеличился на 34,4% - до 15,5 миллиона долларов, сальдо внешней торговли вышло с минусом 5,2 миллиона долларов. Таким образом, импорт в Узбекистане в этом году превысил экспорт на 34%.

Внешнеторговый баланс страны – соотношение импорта и экспорта за определенный период времени. Этот показатель значительно влияет на изменения курсов валют.

В ноябре в Центробанке заявили о планах обеспечить в Узбекистане стабильность цен. Одна из основных задач – поддержание макроэкономической стабильности.