19:34 15 Ноября 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB121.79
  • EUR9374.66
  • USD8271.27
Поиск
График

В Узбекистане ухудшается торговый баланс

© Pixabay
Экономика
Получить короткую ссылку
29601

По данным Госкомстата, с января по сентябрь 2018 года внешнеторговый оборот республики составил 25,7 миллиона долларов, а объем экспорта – 10,2 миллиона.

ТАШКЕНТ, 15 ноя — Sputnik. За девять месяцев 2018 года в Узбекистане ухудшился торговый баланс, сообщает Государственный комитет по статистике.

Внешнеторговый оборот республики вырос на 15,9% - до 25,7 миллиарда долларов, а объем экспорта снизился на 4,1% - до 10,2 миллиарда.

Кошелек с деньгами
Sputnik
Узбекистан намерен обеспечить стабильность цен

При этом объем импорта увеличился на 34,4% - до 15,5 миллиона долларов, сальдо внешней торговли вышло с минусом 5,2 миллиона долларов. Таким образом, импорт в Узбекистане в этом году превысил экспорт на 34%.

Внешнеторговый баланс страны – соотношение импорта и экспорта за определенный период времени. Этот показатель значительно влияет на изменения курсов валют.

В ноябре в Центробанке заявили о планах обеспечить в Узбекистане стабильность цен. Одна из основных задач – поддержание макроэкономической стабильности.

Теги:
Импорт, Узбекистан, Торговля



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Мобильный телефон
    На связи

    Премьер-министр Молдовы заявил, что до конца ноября может быть принято решение об отмене роуминга с Румынией.

  • Псковский кремль
    Туда и обратно

    В Псковской области предложили ввести безвизовый режим с Эстонией и Латвией для развития туризма "выходного дня".

  • Изъятая икра
    Икорный бизнес

    Пограничники в Южной Осетии задержали гражданина республики, пытавшегося нелегально вывезти в Грузию более центнера красной икры.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Узбекистан глазами иностранца
От заводов до затонувших кораблей: как Узбекистан видят за рубежом
Сотрудники заповедника выпустили в лес спасшуюся от собак косулю
Чудесное спасение: в Сибири выпустили на волю спасшуюся от собак косулю
Как не погибнуть от угарного газа
Чем опасен угарный газ: признаки отравления и первая помощь

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054