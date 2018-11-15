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Линии электропередач, архивное фото

Грант АБР поможет Узбекистану и Таджикистану подключиться друг к другу

© Sputnik / Сергей Мальгавко
Экономика
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Грант на восстановление соединения электроэнергетической системы Таджикистана с Центральноазиатской энергетической системой составит 35 миллионов долларов.

ТАШКЕНТ, 15 ноя – Sputnik. Азиатский банк развития (АБР) одобрил грант на восстановление соединения электроэнергетической системы Таджикистана с Центральноазиатской энергетической системой (ЦАЭС) в размере 35 миллионов долларов, сообщает РИА Новости со ссылкой на сотрудника представительства АБР в Душанбе Татьяну Евстифееву.

"Азиатский банк развития одобрил этот грант для восстановления соединения электроэнергетической системы Таджикистана с ЦАЭС путем восстановления соединения c системой Узбекистана, так как взаимосвязанная энергетическая система в Центральной Азии принесет пользу всем странам, оптимизирует использование энергии, повысит региональную энергоэффективность и сократит выбросы парниковых газов", - сказала Евстифеева.

Она добавила, что проект АБР поможет установить и модернизировать оборудование релейной защиты для синхронизации электроэнергетических систем Таджикистана и Узбекистана, расширит точки присоединения и укрепит потенциал Таджикистана для стабильной параллельной работы.

"Этот проект позволит Таджикистану экспортировать летний избыток электроэнергии в Узбекистан и обеспечить более эффективное использование региональных энергоресурсов, восстановление соединения - важный шаг в обеспечении полной параллельной работы с электроэнергетической системой Узбекистана и ЦАЭС", - считает финансовый специалист АБР Юки Иноуэ.

Евстифеева добавила, что важным шагом к возобновлению региональной энергетической сети стало подписание соглашения "О торговле электроэнергией для возобновления торговли электроэнергией между Таджикистаном и Узбекистаном" в марте этого года.

Общая стоимость проекта региональной энергетической сети составляет 40 миллионов долларов, 5 миллионов - вклад правительства Таджикистана. Ожидается, что проект будет завершен в 2022 году.




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