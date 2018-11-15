Для фрилансеров и мелких бизнесменов в России введут налоги

В четверг Госдума приняла три закона о проведении с 2019 по 2028 годы в Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях такого эксперимента.

ТАШКЕНТ, 15 ноя — Sputnik. В России занялись введением налогов для самозанятых граждан, сообщает РИА Новости.

В четверг Госдума приняла сразу три закона о проведении в 2019-2028 годах в Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях эксперимента по введению обязательно платежа для фрилансеров и мелких предпринимателей, доход которых не превышает 2,4 миллиона в год. Налог составит всего 4%.

© Foto : Фозил Фарход Для молодежи просто не хватит рабочих мест в Узбекистане – признание министра

При этом указанная группа самозанятых граждан России не должна иметь работодателей и наемных работников, но они могут получать доходы от использования имущества. Штрафы для самозанятых в первый год применяться не будут.

В Узбекистане, в свою очередь, работают над обеспечением рабочими местами молодых людей. Ежегодно на рынке труда появляются 700 тысяч молодых людей, далеко не всем удается получить работу.

По мнению министра труда республики Шерзода Кудбиева, единственное решение этой проблемы – создание бизнеса.