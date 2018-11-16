В Узбекистане откроют новый завод по производству металлических листов

ТАШКЕНТ, 16 ноя - Sputnik. В Узбекистане в ближайшее время реализуется проект по строительству в Ташкенте металлургического завода по производству холоднокатаного листа и листа с покрытием, сообщает пресс-служба компании "МеталлСервис".

"Поставщик основного технологического оборудования - компания Danieli. В настоящее время в рамках проекта ведется рабочее проектирование и строительство. Ориентировочная сумма инвестиций – 286 миллионов евро", - уточняется в сообщении.

На сегодня проектная мощность Ташкентского металлургического завода составляет полмиллиона тонн продукции в год. Около 0,2 миллиона приходится на горячеоцинкованный прокат, около 0,3 миллиона – на прокат с полимерным покрытием.