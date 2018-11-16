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Новое производство в Каракалпакстане

Доля промышленности в ВВП Каракалпакстана выросла в 2018 году

Пресс-служба президента Узбекистана
Экономика
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Вопросы развития экономики региона стали главной темой встречи под председательством президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Нукусе.

ТАШКЕНТ, 16 ноя - Sputnik. Доля промышленности в валовом региональном продукте Каракалпакстана выросла в этом году с 36 до 41%, сообщает пресс-служба президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.

Вопросы развития экономики Каракалпакстана обсуждались на встрече под председательством Мирзиёева в Нукусе.

На заседании отметили, что число ремесленников в регионе выросло с 460 в начале года до 1480.

В 2019-2020 годах в Каракалпакстане планируют реализовать 1018 инвестиционных проектов по развитию промышленности, сферы услуг и сельского хозяйства. На эти цели направят 11 триллионов сумов. Прямые иностранные инвестиции составят 895 миллионов долларов.

Шавкат Мирзиёев посетил новое производство в Каракалпакстане
Пресс-служба президента Узбекистана
Пряжу мирового стандарта начнут выпускать в Каракалпакстане с 2019 года
Например, в 2019 году в Караузякском районе начнется совместное с Южной Кореей строительство цементного завода мощностью 3,4 миллиона тонн в год. Будут организованы предприятия по консервированию рыбы в Муйнаке, переработке кукурузы и производству бумаги в Тахиаташском районе.

Ранее во время визита в Каракалпакстан президент посетил предприятие "Кантекс инвест" в Канлыкульском районе. Предприятие проектной стоимостью 38,7 миллиона долларов должны запустить в первом квартале следующего года. На первом этапе оно будет производить ежегодно 11 тысяч тонн пряжи, отвечающей мировым стандартам.




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