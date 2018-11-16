GM Uzbekistan приостановила прием заявок на две модели авто

ТАШКЕНТ, 16 ноя - Sputnik. GM Uzbekistan временно прекратила прием новых заявок на автомобили Damas и Labo.

Как отмечается на странице компании в Facebook, сейчас имеются 99 563 заявки на Damas и 28 711 на Labo. На 2018 год объем производства данных моделей автомобилей составляет 42 тысячи единиц с увеличением объема производства до 54 тысяч единиц в 2019 году. Сейчас компания обрабатывает все заявки в хронологическом порядке.

Таким образом, по состоянию на 8 ноября 2018 года, для клиентов было доступно 27 000 контрактов, 23 000 из которых на Damas и 4000 на Labo. Это загрузит производство автомобилей на 6 месяцев 2019 года. Покупатели получат письменные уведомления и СМС о статусе своей заявки.