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Все вверх: курс валют в Узбекистане

© Sputnik / Игорь Самойлов
Экономика
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Центральный банк Узбекистана с 20 ноября установил новый обменный курс валют.

ТАШКЕНТ, 19 ноя - Sputnik. Официальный курс доллара в Узбекистане прибавил по сравнению с прошлой неделей 6,26 сума, составив 8277,53 сума, следует из данных Центробанка республики.

Европейская валюта после небольшого падения на прошлой неделе с 20 ноября снова начнет расти по отношению к суму: курс составит 9451,28 сумов за один евро (+76,62 сума).

Рубль также вырос относительно сума, курс увеличился на 3,77 сума и составляет сейчас 125,56 сума.

Центральный банк может оказывать воздействие на уровень спроса и предложения иностранной валюты через денежно-кредитную политику посредством сдерживания роста денежной массы и повышения привлекательности активов в национальной валюте, передает пресс-служба Центробанка.




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