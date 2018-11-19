Налоговая реформа вынесена на суд узбекистанцев

ТАШКЕНТ, 19 ноя - Sputnik. В понедельник на сайте Министерства финансов Узбекистана опубликовали предварительный вариант Особенной части Налогового кодекса Узбекистана, он вынесен на обсуждение широкой общественности.

Документ учитывает июньский Указ Шавката Мирзиёева о введении для предпринимателей налога на имущество юридических лиц, земельного налога и налога за использование водного ресурса.

Кроме того, подтверждаются предложенные президентом единая ставка налога на доходы физических лиц, отмена страховых взносов граждан во внебюджетный Пенсионный фонд и отмена обязательных отчислений в государственные целевые фонды, которые раннее взимались с выручки юридических лиц.

"На стадии завершения находится работа над Общей частью Налогового кодекса и разделом по налогу на добавленную стоимость, которые будут доступны для ознакомления до 1 декабря текущего года", - уточняется в сообщении.

При этом специалисты Минфина до сих пор обсуждают спорные аспекты вопроса о налогообложении взаимосвязанных лиц.