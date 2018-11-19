На сколько в России вырастут цены на коммунальные услуги

ТАШКЕНТ, 19 ноя - Sputnik. Премьер-министр России Дмитрий Медведев в понедельник утвердил индексы повышения тарифов ЖКХ на 2019 год для российских регионов, сообщает РИА Новости.
Плата за коммунальные услуги в России будет повышаться дважды – в январе и июле. Первый раз рост составит 1,7%, второй – от 2 до 4,8% в зависимости от региона.
Самые большие цены на воду и свет установят в Москве (на 4,8%), Санкт-Петербурге (на 4,5%), Дагестане (на 3,8%), Подмосковье (на 3,6%) и Тульской области (на 3,5%).
В июле Государственная Дума России рассмотрела законопроект о повышении налога на добавочную стоимость (НДС), было принято решение увеличить с 18% до 20%. По расчетам авторов, эта мера приведет к дополнительным доходам бюджета РФ – на 620 миллиардов рублей. При этом законопроект предусматривает сохранение всех действующих льготных ставок по НДС.