На сколько в России вырастут цены на коммунальные услуги

В 2019 году плата за коммунальные услуги будет повышаться дважды – в январе тарифы проиндексируют на 1,7%, в июле повышение составит от 2 до 4,8%.

ТАШКЕНТ, 19 ноя - Sputnik. Премьер-министр России Дмитрий Медведев в понедельник утвердил индексы повышения тарифов ЖКХ на 2019 год для российских регионов, сообщает РИА Новости.

Плата за коммунальные услуги в России будет повышаться дважды – в январе и июле. Первый раз рост составит 1,7%, второй – от 2 до 4,8% в зависимости от региона.

© Sputnik / Екатерина Штукина Правительство России повысит налог на добавленную стоимость до 20%

Самые большие цены на воду и свет установят в Москве (на 4,8%), Санкт-Петербурге (на 4,5%), Дагестане (на 3,8%), Подмосковье (на 3,6%) и Тульской области (на 3,5%).

В июле Государственная Дума России рассмотрела законопроект о повышении налога на добавочную стоимость (НДС), было принято решение увеличить с 18% до 20%. По расчетам авторов, эта мера приведет к дополнительным доходам бюджета РФ – на 620 миллиардов рублей. При этом законопроект предусматривает сохранение всех действующих льготных ставок по НДС.