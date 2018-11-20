Сколько авто узбекистанцы купили в приложении Uzavtosavdo за неделю

ТАШКЕНТ, 20 ноя - Sputnik. Через платформу Uzavtosavdo за неделю ее работы заключили более 2,66 тысячи договоров на приобретение автомобилей GM Uzbekistan, сообщает Инфоком.

Напомним, АО "Узавтосаноат" 7 ноября запустило онлайн-платформу по покупке автомобилей GM Uzbekistan Uzavtosavdo.

С помощью системы узбекистанцы могут приобрести автомобиль на сайте uzavtosavdo.uz, а также скачав мобильное приложение Uzavtosavdo для мобильных телефонов на Android и iOS.

Как сообщалось ранее, GM Uzbekistan временно прекратила прием новых заявок на автомобили Damas и Labo, так как имеющиеся запросы загрузят производство этих моделей на 6 месяцев 2019 года.