17:00 20 Ноября 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB125.56
  • EUR9451.28
  • USD8277.53
Поиск
Деньги. Архивное фото.

В России начнут штрафовать неработающих

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
Экономика
Получить короткую ссылку
43 0 0

Неработающие граждане в России должны начать платить за себя все страховые взносы в социальные фонды, а тех, кто откажется, в Госдуме предлагают наказывать.

ТАШКЕНТ, 20 ноя – Sputnik. Госдума России предложила неработающим гражданам самим платить за себя все страховые взносы в социальные фонды, сообщает РИА Новости.

В случае отказа нарушителей в России будут ждать штрафы.

Сегодня за трудоустроенных россиян эти платежи перечисляет работодатель – 22% в Пенсионный фонд, 5,1% — в организацию обязательного медицинского страхования и 2,9% — в Фонд социального страхования.

Монеты России
© Sputnik / Владимир Трефилов
Для фрилансеров и мелких бизнесменов в России введут налоги

Неработающие и те, кто работают неофициально, страховые взносы не платят, но при этом имеют право на получение социальных гарантий от государства. Таким образом неработающие получают социальную пенсию и бесплатную медицинскую помощь за счет взносов работающего населения и не участвуют в формировании пенсионной системы.

На прошлой неделе в России для фрилансеров и мелких предпринимателей, которых с точки зрения налоговой системы можно причислить к неработающим, ввели новую систему налогообложения – сборы для них составят 4%. С 2019 по 2028 год такой эксперимент проведут в Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях.

Теги:
Штрафы, фонд, Налоги, Россия



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Второй президент Республики Армения Роберт Кочарян в гостях у Sputnik Армения
    "Есть о чем рассказать"

    Опубликованы отрывки из готовящейся к выходу автобиографической книги бывшего президента Армении Роберта Кочаряна.

  • Флаг Австралии.
    На дальних берегах

    Министерство иностранных дел Латвии собирается открыть еще два посольства — в Австралии и Бразилии – за три миллиона евро.

  • Самолет ВВС Литвы C-27J Spartan, архивное фото
    Нелетная погода

    Премьер Литвы Саулюс Сквернялис не смог улететь из Брюсселя из-за поломки самолета. Ранее подобная проблема возникла у президента страны Дали Грибаускайте.

  • молдавские села, иллюстративное фото
    Снежная стихия

    Из-за снегопада в Молдове почти два десятка населенных пунктов остались без электричества, а на трассах заблокировано движение автотранспорта.

  • Мигранты из Гондураса, направляющиеся, в составе каравана, по территории Мексики в направлении границы с США
    Камень преткновения

    Вопрос присоединения Эстонии к договору ООН вырос в яростное противостояние политиков и может расколоть не только правительство, но и парламент.

  • Встреча представителей РЮО с сопредседателями женевских дискуссий
    Развивать формат

    Делегация сопредседателей посетила Цхинвал, чтобы обсудить повестку предстоящего раунда международных дискуссий в Женеве.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Мечеть Буриджар (Илон Ота)
Величие и духовность: неповторимая красота мечетей Узбекистана
Молодые люди танцуют на улице
Недетские забавы: в Самарканде обсуждают танцы на капоте
Рогун - в цифрах

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054