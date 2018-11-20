В России начнут штрафовать неработающих

Неработающие граждане в России должны начать платить за себя все страховые взносы в социальные фонды, а тех, кто откажется, в Госдуме предлагают наказывать.

ТАШКЕНТ, 20 ноя – Sputnik. Госдума России предложила неработающим гражданам самим платить за себя все страховые взносы в социальные фонды, сообщает РИА Новости.

В случае отказа нарушителей в России будут ждать штрафы.

Сегодня за трудоустроенных россиян эти платежи перечисляет работодатель – 22% в Пенсионный фонд, 5,1% — в организацию обязательного медицинского страхования и 2,9% — в Фонд социального страхования.

© Sputnik / Владимир Трефилов Для фрилансеров и мелких бизнесменов в России введут налоги

Неработающие и те, кто работают неофициально, страховые взносы не платят, но при этом имеют право на получение социальных гарантий от государства. Таким образом неработающие получают социальную пенсию и бесплатную медицинскую помощь за счет взносов работающего населения и не участвуют в формировании пенсионной системы.

На прошлой неделе в России для фрилансеров и мелких предпринимателей, которых с точки зрения налоговой системы можно причислить к неработающим, ввели новую систему налогообложения – сборы для них составят 4%. С 2019 по 2028 год такой эксперимент проведут в Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях.