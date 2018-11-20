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ЦБ Узбекистана и Международный бизнес-центр Интерконтиненталь Ташкент

Центробанк Узбекистана ввел новые денежно-кредитные инструменты

© Sputnik / Алексей Никольский
Экономика
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Принятые меры призваны повысить эффективность кредитно-денежной политики страны.

ТАШКЕНТ, 20 ноя - Sputnik. Правление Центробанка Узбекистана приняло решение о внедрении дополнительных денежно-кредитных инструментов по предоставлению ликвидности коммерческим банкам, сообщает пресс-служба регулятора.

Ликвидность коммерческого банка — это способность своевременно и без потерь выполнять свои обязательства перед клиентами.

Центральный банк будет предоставлять коммерческим банках на аукционах краткосрочные кредиты рефинансирования под залог иностранной валюты. Также предусмотрено привлечение на аукционах средств коммерческих банков на краткосрочные депозиты Центрального банка и проведение операций по размещению на аукционах облигаций Центрального банка.

Центральный банк Республики Узбекистан
© Баходыр Мамаджанов
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На краткосрочные депозиты Центрального банка будут привлекать средства коммерческих банков по фиксированным процентным ставкам.

На первом этапе будут проводиться депозитные и кредитные аукционы, а также предоставляться кредиты постоянного доступа. На следующем этапе предусмотрено привлечение депозитов постоянного доступа на недельный срок по фиксированным процентным ставкам.

Облигации Центрального банка будут выпускаться при возникновении стабильного структурного профицита ликвидности в банковской системе.

Центральный банк будет заранее объявлять о проведении депозитных и кредитных аукционов.

Депозитный аукцион — это аукцион, в ходе которого Центральный банк принимает к размещению депозиты коммерческих банков. Кредитные аукционы — широко практикуемая центральным банком форма предоставления кредитных ресурсов.




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