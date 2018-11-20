Зачем МТС зарезервировал обязательства по "узбекскому делу"

ТАШКЕНТ, 20 ноя - Sputnik. Компания МТС зарезервировала 55,8 миллиарда рублей как потенциальное обязательство в рамках расследования SEC и Минюста США дела о коррупции в Узбекистане, сообщает РИА Новости со ссылкой на МТС.
"В отчете за третий квартал МТС отразила резерв в размере 55,8 миллиарда рублей в качестве потенциального обязательства в связи с продолжающимся расследованием Комиссии по ценным бумагам и биржам США и министерства юстиции США в отношении ранее осуществлявшейся деятельности МТС в Узбекистане", - говорится в сообщении.
Отмечается, что отсутствует уверенность в отношении формы, сроков и условий возможного завершения расследования.
"Ведется расследование в отношении МТС. Резерв - это бухгалтерская практика, которая позволяет нам сделать соответствующие начисления резерва под возможные обязательства в рамках этого расследования", - сказал журналистам президент МТС Алексей Корня.
Ход самого расследования в компании не комментируют.