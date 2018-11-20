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Вывеска телекоммуникационной компании МТС

Зачем МТС зарезервировал обязательства по "узбекскому делу"

© Sputnik / Илья Питалев
Экономика
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Ход расследования по делу о коррупции в Узбекистане в компании комментировать отказались.

ТАШКЕНТ, 20 ноя - Sputnik. Компания МТС зарезервировала 55,8 миллиарда рублей как потенциальное обязательство в рамках расследования SEC и Минюста США дела о коррупции в Узбекистане, сообщает РИА Новости со ссылкой на МТС.

"В отчете за третий квартал МТС отразила резерв в размере 55,8 миллиарда рублей в качестве потенциального обязательства в связи с продолжающимся расследованием Комиссии по ценным бумагам и биржам США и министерства юстиции США в отношении ранее осуществлявшейся деятельности МТС в Узбекистане", - говорится в сообщении.

Отмечается, что отсутствует уверенность в отношении формы, сроков и условий возможного завершения расследования.

"Ведется расследование в отношении МТС. Резерв - это бухгалтерская практика, которая позволяет нам сделать соответствующие начисления резерва под возможные обязательства в рамках этого расследования", - сказал журналистам президент МТС Алексей Корня.

Ход самого расследования в компании не комментируют.

Логотип компании МТС
© Sputnik / Виталий Белоусов
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Напомним, весной 2015 года Минюст США заявил, что совместно с голландской прокуратурой проводят расследование в отношении сделок Vimpelcom, МТС и скандинавской TeliaSonera с компанией Takilant, которую связывают с дочерью экс-президента Узбекистана Гульнарой Каримовой. В августе того же года власти США обратились к пяти европейским странам с просьбой заблокировать активы на 1 миллиард долларов в рамках расследования "узбекского дела". По версии следствия, в коррупционной схеме операторы связи передали сотни миллионов долларов связанным с Каримовой структурам в обмен на право входа на рынок Узбекистана, получение частот и на другие сделки в стране. В рамках этого дела Vimpelcom в 2016 году выплатил 795 миллионов долларов.




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