Когда в Узбекистане откроется филиал Народного банка Казахстана

В настоящее время Казахстан собирается получить разрешение от Центрального банка Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 20 ноя - Sputnik. Народный банк Казахстана планирует открыть дочерний банк в Узбекистане в начале 2019 года, сообщает abctv.kz со ссылкой на председателя правления Умут Шаяхметову.

По словам Шаяхметовой, сейчас Казахстан ждет разрешения от Центрального банка Узбекистана. Национальный банк Казахстана уже одобрил открытие дочернего банка в РУ.

Ранее стало известно, что у новой структуры уже создан совет директоров.

В сентябре Народный банк Казахстана учредил акционерный коммерческий банк (АКБ) Tenge Bank в Узбекистане.