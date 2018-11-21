Квоты в вузах и кластеры: в Узбекистане развивают семеноводство

Ряд мер содержится в постановлении президента от 20 ноября, пилотный проект стартует к 2020 году.

ТАШКЕНТ, 21 ноя – Sputnik. Президент Узбекистана 20 ноября подписал постановление "О мерах по созданию дополнительных условий для развития тепличных комплексов", документ опубликовала УзА.

Основные меры – это создание в республике кластеров, лаборатории контроля качества Центра по развитию семеноводства при Министерстве инновационного развития, а также повышение квот на обучение в вузах по соответствующим профилям.

© Sputnik / Павел Лисицын Узбекистан испытает татарстанские сорта зерновых и картофеля

В Бухарской, Наманганской, Кашкадарьинской, Самаркандской, Сурхандарьинской и Ферганской областях создают семеноводческие кластеры по производству семян. В течение месяца правительство должно определить места их размещения, источники финансирования и потенциальных инвесторов.

Кластеры займутся производством, обработкой и реализацией посевных семян. Также в Узбекистане начнут создавать новые сорта и гибриды овощей, специалисты используют генетические ресурсы и современные селекционные методы.

В 2019-2020 годах в два раза должны увеличиться квоты в вузах на профильные факультеты – "Создание и ведение тепличных хозяйств", "Агрохимия и агропочвоведение", " Защита растений".