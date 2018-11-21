Почему инфляция в Узбекистане в 2019 году может ускориться - мнение МВФ

ТАШКЕНТ, 21 ноя — Sputnik. Инфляционное давление на экономику Узбекистана в 2019 году может усилиться, считают эксперты Международного валютного фонда.

МВФ на своей официальной странице разместил данные о том, что индекс потребительских цен в республике может составить 17-18% из-за роста цен на энергоносители, роста зарплат в социальном секторе и налогов.

"Дополнительное инфляционное давление будет связано с повышением цен на энергоносители, ростом заработной платы для работников сферы образования и здравоохранения в течение 2018 года, а также более высокими косвенными налогами, вводимыми с 2019 года", - говорится в обзоре по итогам работы миссии МВФ в Ташкенте в начале ноября.

Указывается, что для удержания инфляции в прогнозируемом диапазоне необходимо снизить рост кредитования экономики до 25% против 43,5% за январь-сентябрь 2018 года.

© Sputnik / Алексей Даничев Эксперты выявили главные риски банковской системы Узбекистана

По мнению экспертов МВФ, около 60% новых кредитов были выданы по решению правительства и профинансированы из государственных источников.

По прогнозу МВФ, рост ВВП Узбекистана в 2018-2019 годах составит 5%, инфляции - 19,2% в этом году и 14,5% - в 2019 году.

В свою очередь, Центробанк Узбекистана ожидает рост ВВП по итогам 2018 года на уровне 5,2-5,3%, в 2019 году - в районе 5,4%. Уровень инфляции - 16-17% и 13-15% соответственно.

Центральный банк Узбекистана 5 сентября прошлого года практически в два раза девальвировал сум, а указом президента страны Шавката Мирзиёева юридические и физические лица получили возможность свободно осуществлять покупки и продажи валюты по рыночному курсу.

Эксперты внутри страны связывают рост инфляции с девальвацией сума и либерализацией валютного рынка.