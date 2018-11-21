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Врач скорой помощи

На сколько в Узбекистане повысят зарплату врачам и фармацевтам

CC0 / pixabay
Экономика
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С 1 декабря 2018 года работникам организаций Главного медицинского управления при администрации президента прибавят до 30% к тарифной ставке.

ТАШКЕНТ, 21 ноя – Sputnik. В Узбекистане с 1 декабря 2018 года повысят зарплату врачам и медсестрам организаций, подведомственных Главному медицинскому управления при администрации президента, сообщается на портале обсуждения нормативно-правовых документов.

С 15% до 50% вырастут тарифные ставки для медиков и фармацевтов во всех таких организациях, помимо Управления санитарно-эпидемиологического надзора, с 10% - для всех остальных.

Врач держит рентгеновский снимок
© Gov.uz
Врачам Узбекистана значительно увеличат зарплату

Вдвое вырастут зарплаты работников Управления санитарно-эпидемиологического надзора, включая руководителей и заместителей руководителей.

Заработную плату врачам в 2018-2019 годах увеличивают по всей республики. Согласно постановлению президента Шавката Мирзиёева, в декабре они должны вырасти в 1,2 раза, а в апреле следующего года – в 1,15 раза.

Также планируется ввести базовые оклады, зависящие от должности и квалификации медицинских и фармацевтических работников.

Теги:
закон, Узбекистан, зарплата, врачи



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  • Инспектор УОБДД. Архивное фото
    Нетрезв и опасен

    В Кыргызстане пьяный водитель воткнул отвертку в грудь остановившему его автоинспектору, но сбежать ему не удалось.

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