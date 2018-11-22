В Ташкенте может появиться офис Европейского инвестбанка

ТАШКЕНТ, 22 ноя — Sputnik. Узбекистан предложил Европейскому инвестиционному банку (ЕИБ) открыть в Ташкенте офис по Центральной Азии, рассказал вице-президент финансово-кредитного учреждения Васил Худак. Об этом сообщает РИА Новости.
Он отметил, что за пределами ЕС деятельность банка осуществляется через региональные представительства.
"В Центральной Азии у нас пока такого регионального представительства нет. Думаю, что идея интересная, и мы готовы ее рассмотреть", — сказал Худак.
Кроме того, он рассказал, что банк готов принять участие в реализации проектов на условиях государственно-частного партнерства в Узбекистане в сфере возобновляемых источников энергии и модернизации системы отопления.