В Ташкенте может появиться офис Европейского инвестбанка

Банк работает за пределами Евросоюза через региональные представительства. В Центральной Азии такого представительства пока нет.

ТАШКЕНТ, 22 ноя — Sputnik. Узбекистан предложил Европейскому инвестиционному банку (ЕИБ) открыть в Ташкенте офис по Центральной Азии, рассказал вице-президент финансово-кредитного учреждения Васил Худак. Об этом сообщает РИА Новости.

Он отметил, что за пределами ЕС деятельность банка осуществляется через региональные представительства.

"В Центральной Азии у нас пока такого регионального представительства нет. Думаю, что идея интересная, и мы готовы ее рассмотреть", — сказал Худак.

© Sputnik / Сергей Мальгавко Грант АБР поможет Узбекистану и Таджикистану подключиться друг к другу

Вице-президент ЕИБ также напомнил, что в октябре банк предоставил правительству республики первые два займа по 100 миллионов евро на улучшение системы водоснабжения и повышение энергоэффективности в промышленном секторе страны. Худак отметил, что главная задача ЕИБ в Узбекистане — запуск этих двух проектов.

Кроме того, он рассказал, что банк готов принять участие в реализации проектов на условиях государственно-частного партнерства в Узбекистане в сфере возобновляемых источников энергии и модернизации системы отопления.