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Срок возврата излишне уплаченных налогов в Узбекистане хотят сократить втрое

© Flickr/ Qwarzz
Экономика
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Если сейчас на возврат ошибочно или излишне уплаченных средств требуется от 15 до 20 дней, то переход к новой системе поможет сократить этот срок в 3-4 раза.

ТАШКЕНТ, 22 ноя - Sputnik. Система, с помощью которой уполномоченные органы по взысканию долгов и других обязательных платежей смогут отправлять заключения в казначейские органы в электронной форме, создается в Узбекистане, сообщила пресс-служба Министерства финансов.

Такая система сделает более удобным и оперативным возврат ошибочно или излишне уплаченных средств юридическим и физическим лицам. Если сейчас на возврат таких средств требуется от 15 до 20 дней, то переход к электронной системе поможет сократить этот срок в 3-4 раза.

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Внедрение системы стало главной темой собрания, проведенного начальником казначейства Министерства финансов - заместителем министра финансов Дильшодом Султановым с ответственными специалистами Верховного суда, Генеральной прокуратуры, Министерства юстиции, Министерства внутренних дел, Государственного налогового комитета и других.

Напомним, в Узбекистане потребитель может в том числе получить средства, которые были ошибочно или излишне начислены ему за пользование электроэнергией и природным газом. Для того чтобы осуществить возврат, необходимо подать заявление в письменном или электронном виде в "Узбекэнерго" или АО "Узтрансгаз". Деньги вернут обратно владельцу в течение шести дней с момента подачи заявления.




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