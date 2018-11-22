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Европейский инвестбанк поддержит проекты Узбекистана и ЕС в космосе

CC0 / pixabay
Экономика
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Как заявил вице-президент ЕИБ Васил Худак, Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) окажет поддержку тем отраслям в Узбекистане, где существуют договоренности по инвестициям из стран Евросоюза.

ТАШКЕНТ, 22 ноя – Sputnik. Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) готов поддержать проекты Узбекистана и компаний ЕС в космической сфере, сообщает РИА Новости со ссылкой на вице-президента ЕИБ Васила Худака.

"Мы готовы поддержать эти инвестиции. Это может быть космическая индустрия. Вопрос инноваций для нас очень важен", - сказал Худак по итогам переговоров в правительстве Узбекистана.

Он отметил, что банк окажет поддержку тем отраслям в Узбекистане, где существуют договоренности по инвестициям из стран Евросоюза.

"Стратегия нашей деятельности в Узбекистане и Центральной Азии - поддержка инвестиций европейских компаний", -добавил Худак.

Объемный логотип евро
© AP Photo / BERND KAMMERER
В Ташкенте может появиться офис Европейского инвестбанка
Как сообщалось ранее, Узбекистан предложил Европейскому инвестиционному банку (ЕИБ) открыть в Ташкенте офис по Центральной Азии. Сейчас за пределами ЕС деятельность банка осуществляется через региональные представительства. В Узбекистане подобного представительства не было.

Ранее посольство Франции в республике сообщало, что Французский Национальный центр космических исследований (CNES) и министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана подписали соглашение о сотрудничестве в области космоса. Документ предусматривает совместную деятельность в сфере космических исследований и технологий, в частности разработку и производство спутников, наблюдение и сбор данный с Земли. Соглашение было подписано в ходе визита президента Узбекистана Шавката Мирзиеева во Францию 8-9 октября.




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